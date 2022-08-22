Встромляли голки в рани, катували водою, – захисник Маріуполя "Вікіпедія" про полон

Українських військових, які вийшли з "Азовсталі" та потрапили в полон, катували російські окупанти. Замість того, щоб лікувати українських полонених, росіяни допитували їх і здійснювали тортури.

У першу чергу був сильний психологічний тиск, – "Вікіпедія"

Про це під час пресконференції розповів захисник "Азовсталі" Владислав Жайворонок, який повернувся з полону. Він виконував бойові завдання з 24 лютого й до ночі, коли було прийнято рішення про евакуацію з "Азовсталі".

Дізнайтесь більше Звільнені з полону захисники "Азовсталі" дають пресконференцію: онлайн-трансляція

Владислав, позивний якого "Вікіпедія", був важкопоранений перед евакуацією і півтора місяця перебував у Донецьку в 15 лікарні. Військовий наголосив, що росія не шукає правду, а вирішує, що нею буде "та під цю правду починає підтягувати те, що вона видає як факти".

У конкретно нашому випадку, що стосується лікування, то росії необхідний був факт, що нас лікують. Але фактично це не було лікування, а збереження життя. Щоб ми дожили до моменту, коли нас, можливо, обміняють,

– сказав "Вікіпедія".

Захисник "Азовсталі" розповів, що в першу чергу був дуже сильний психологічний тиск. За його словами, росія не давала ніякого доступу до зв'язку з рідними та навколишнім світом.

Психологічний тиск обґрунтовувався тим, що "ви нікому не потрібні, ви програєте у цій війні та взагалі нема куди вам дзвонити й це вам не треба". Це вже порушення міжнародних конвенцій,

– сказав Владислав Жайворонок.

Оборонець "Азовсталі" розповів, що на важкопоранених полонених в лікарні з перших днів чинили моральний тиск і допити. Зокрема, "Вікіпедія" зазначив, що його допитували ще до того, як він почав отримувати антибіотики й після ампутації кінцівки.

"Вікіпедія" розповів, як катували українських військовополонених. За його словами, комусь встромляли голки в рану, а когось катували водою. Тортури відбувалися під час лікування.

Оборонець Маріуполя розповів, що деякі важкопоранені були не в лікарні, а в колонії в окупованій Оленівці, де росія скоїла теракт.

Через це ми можемо тільки здогадуватися, які там тортури були для тих, кого вони вважали достатньо здоровими для цього. І фактично це видно на відео з хлопцями, які вони публікують. Я знаю особисто багатьох з цих відео. І я бачу по них, наскільки для них там важко та які нелюдські умови вони там витримують,

– резюмував "Вікіпедія".

Раніше – Тайра розповіла про полон: дивіться відео

. У середині травня українські військові на "Азовсталі" отримали наказ припинити оборону Маріуполя та зберегти життя. З "Азовсталі" вийшло понад 2 тисячі захисників і захисниць, які потрапили до полону росії.