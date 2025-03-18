Вступ до НАТО не має бути головною метою: політичний експерт пояснив, що треба Україні

Україна має змінюватися зсередини та ставати сильною. Це стане передумовою для вступу не тільки до НАТО.

Таку думку висловив доктор філософії та політичний експерт Андрій Городницький в ефірі 24 Каналу. Він також зазначив, що Україні неодноразово відмовляли у постачанні необхідного озброєння, утім вона все-таки його отримала. Так само вступ до НАТО не є неможливим.

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"Наше завдання – не зробити членство в НАТО метою всього нашого існування. Наше завдання – зробити так, щоб усе НАТО і всі військові блоки світу самі хотіли бачити нас у своїх рядах. Щоб ми були настільки потужними внутрішньо й суб'єктно, що всі боялися навіть дивитися в наш бік, тому що ми – крута українська нація", – сказав Андрій Городницький.

Що Україна передусім має змінити

Він додав, що країну треба змінювати зсередини. Передусім, щоб мати суб'єктність, потрібно змінити економіку та знищити корупцію. Треба зробити так, аби українці між собою не сварилися, а Росія не могла на цьому спекулювати.

Раніше протиставляли Схід і Захід, зараз ситуація трохи змінилася, але знайдуться нові лінії поділу. Тому нам важливо зберегти Україну зсередини. Якщо ми її збережемо й розвинемо до такої міці, що зможемо самостійно протистояти Росії, то проблем узагалі не буде. Тоді нам і НАТО не знадобиться,

– сказав Городницький.

Він додав, що в Україні вже були випадки, коли вона легко упускала можливості, а потім дорого за це платила. Наприклад, коли віддавала озброєння за Будапештським меморандумом, трималася позаблокового статусу.

Цікаво! 14 березня генерального секретаря НАТО Марка Рютте запитали, чи зняте питання вступу України до Альянсу. Його відповідь виявилася досить незвичною – він лише коротко відповів: "угу".

"І довго, вибачте мене, як цуценята, трималися за цю "кістку". А нам казали: "Ви дурні, Боже мій, чого вони слухаються? Ми їм розказали якусь історію, вони підписали якісь папірці – і сидять, тримаються за позаблоковий статус". Оце абсурд. Нам постійно намагалися щось нав’язати", – сказав Городницький.

Він додав, що українці нині мають просувати свою суб'єктність на міжнародній арені.