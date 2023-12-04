"Візьміть її назад": Орбан висловився про пропозицію почати перемовини щодо вступу України до ЄС
Джерело:Віктор Орбан
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан знову висловився про вступ України до ЄС. Він вважає, що це недоцільно обговорювати.
Одіозний прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан продовжує наполягати, щоб на саміті ЄС в середині грудня навіть не обговорювали питання членства України у Євросоюзі. Він назвав пропозицію Єврокомісії щодо вступу України "необґрунтованою та погано підготовленою".
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Це не відповідає інтересам країн ЄС
Орбан наголосив, що пропозиція про початок відповідного переговорного процесу не відповідає інтересам багатьох країн, які вже є членами Європейського союзу.
Цьому питанню не місце на порядку денному грудневої Європейської ради,
– сказав угорський прем'єр.
Він також сказав, що Єврокомісія повинна зрозуміти, що її відповідальністю є погана підготовка зустрічі. Він порадив "взяти її назад" та підготувати належним чином. Мовиться про пропозицію.
Орбан категорично виступив проти початку переговорів про вступ України.
Представниця Єврокомісії Ана Пізонеро заявила, що у ЄК не погоджуються із твердженнями Орбана щодо того, що позиція ЄК щодо України є "необґрунтованою та погано підготовленою".
Ми вважаємо, що Україна здійснила дивовижну роботу. Ми зі свого боку зробили рекомендації щодо початку переговорів, тепер рішення щодо наших пропозицій – за країнами-членами,
– підкреслила вона.
Орбан зробив заяву щодо перемовин про членство України в ЄС
- Віктор Орбан вчергове зробив заяву про членство України в ЄС. Він проти цього та вважає, що питання не потрібно виносити на порядок денний. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан пропонує відкласти питання про вступ України до Євросоюзу на порядок денний саміту у грудні. Він переконаний, що "ясно, що згоди серед країн не буде".
- Орбан зазначив, що Угорщина буде блокувати рішення. Він також вважає, що переговори про вступ України до ЄС не відповідають інтересам Угорщини. Саме тому не повинні бути поставлені на порядок денний.
- За його словами, є багато питань, на які ми не знаємо відповідей, адже Україна перебуває в стані війни, і її правова система працює інакше. Орбан заявив, що ЄС навіть не може порахувати чисельність населення та сказати, наскільки велика територія України, яку Євросоюз хоче включити до своїх лав, адже, за його словами, "частина її перебуває під воєнним контролем Росії".