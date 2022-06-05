Вступ Фінляндії та Швеції до НАТО поставить Росію у важке військове становище, — генерал Міллі

Фінляндія та Швеція подали спільну заявку на вступ до НАТО. Якщо обидві країни приєднаються до Альянсу, Росія опиниться у важкому військовому становищі в Балтійському морі.

Про це заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів Збройних Сил США генерал Марк Міллі. Він 4 червня відвідав Стокгольм перед військовими навчаннями.

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Вступ Фінляндії та Швеції до НАТО поставить Росію у важке становище

Минулого місяця Фінляндія та Швеція, які мають довгі кордони на Балтійському морі, подали спільну заявку на приєднання до НАТО. Це трапилося через побоювання щодо безпеки після того, як Росія напала на Україну.

Їхнє приєднання означало б, що узбережжя Балтійського моря, за винятком коротких смуг навколо російських Калінінграда та Санкт-Петербурга, буде оточеним членами НАТО.

Так, з російської точки зору, це буде дуже проблематично для них у військовому плані, і це буде дуже вигідно для НАТО. Балтійське море – дуже важливе стратегічно, це одне з найбільших морських шляхів світу,

– заявив Міллі.

Генерал виступив на спільній пресконференції зі своїм шведським колегою, прем'єр-міністром та міністром оборони Швеції перед щорічними навчаннями НАТО в Балтійському морі, в яких Швеція та Фінляндія також беруть участь.

Цікаво, що війна в Україні спровокувала саме те розширення альянсу на кордонах Росії, якому намагався запобігти президент країни-агресорки Володимир Путін. Минулого місяця він заявив, що для Росії немає ніякої загрози, якщо Швеція та Фінляндія приєднаються до НАТО. Водночас він попередив, що Москва обов'язково відповість, якщо Альянс зміцнить військову інфраструктуру в цих країнах.

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Коротко про вступ Фінляндії та Швеції до НАТО

Швеція та Фінляндія 17 травня подали спільну заявку на вступ до НАТО. До цього обидві країни не приєднували до Альянсу через настрої місцевого населення.

Погодити заявку повинні усі 30 країн-членів Альянсу. Проте цього поки не хоче робити Туреччина. Вона має певні претензії як до Швеції та Фінляндії, так і до інших країн НАТО.

Зокрема, Туреччина не хоче схвалювати заявку Фінляндії та Швеції через те, що вони підтримують Робітничу партію Курдистану та Рух Фетхуллаха Гюлена. Обидві організації турки вважають терористичними.

Також Туреччина вимагає скасувати ембарго на постачання зброї, яке наклали на неї у 2019 році після початку бойових дій в Сирії.

Попри це, президент США Джозеф Байден заявив, що всередині НАТО все ж вдасться досягти консенсусу.

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