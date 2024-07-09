Вступ Грузії до ЄС наразі призупинено: які ще рішення ухвалили щодо цієї держави

У Грузії нещодавно ухвалили скандальний закон "про іноагентів", через який державу охоплювали протести. У ЄС розповіли, що наразі процес вступу Грузії до блоку призупинено.

Посол ЄС Павел Герчинський розповів деталі такого рішення. Його ухвалили під час останньої Європейської ради.

Дивіться також США скасували навчання Noble Partner, які мали пройти в Грузії

Що ще відомо про це

Крім цього, Європейський союз заморозив підтримку Грузії з Європейського фонду миру. Мовиться про 30 мільйонів євро на 2024 рік. Розглядаються інші заходи, якщо ситуація погіршуватиметься.

Сумно бачити, що відносини між ЄС і Грузією знаходяться на такому низькому рівні, хоча вони могли бути найвищими за весь час,

– наголосив посол.

Раніше у державі ухвалили закон "про іноагентів", який фактично є калькою з такого ж закону Росії. Він викликав обурення суспільства та спровокував протести, проте його все одно ухвалили. Спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі підписав закон про "іноагентів". Він набув чинності 3 червня 2024 року.

Спікер грузинського парламенту заявив, що головна мета ухвалення цього закону – "довести стійкість політичної, економічної та соціальної систем Грузії до зовнішнього втручання".