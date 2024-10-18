Поплатилися за потакання Москві: стало відомо, як ЄС покарав Грузію

Понад 10 років тому Грузія стала асоційованим членом ЄС. Однак за цей час Тбілісі неодноразово звертало зі шляху євроінтеграції на догоду Кремлю. Євросоюз вирішив покарати країну за відступ від демократії.

Цьогоріч у Грузії ухвалили скандальний "російський закон про іноагентів", попри величезну критику Заходу та протесту суспільства.

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У ЄС відреагували на спроби Тбілісі уподібнитися до Москви

У четвер, 17 жовтня, відбувся черговий саміт Європейської ради. На ньому було оголошено про фактичне припинення процесу вступу Грузії до Європейського союзу. Про це йдеться в документі, розміщеному на офіційному сайті Євроради.

Там зазначено, що у ЄС серйозно стурбовані через дії грузинського уряду, які суперечать європейським цінностям і принципам. Тбілісі закликали провести демократичні, всеосяжні та стійкі реформи. Також у заяві наголошена необхідність захисту незалежних ЗМІ та висловлена незмінна підтримка ЄС територіальної цілісності Грузії в її міжнародно визнаних кордонах.

Європейська Рада підкреслила важливість вільних і чесних парламентських виборів в Грузії, які відбудуться наприкінці жовтня.

Раніше Politico писало, що ЄС розглядає можливість призупинення безвізового режиму для громадян Грузії через антидемократичну політику та антизахідну риторику грузинської влади.