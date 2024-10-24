Один крок до Третьої світової, – The Telegraph про наслідки вступу КНДР у війну в Україні

КНДР стала третьою стороною у війні Росії проти України. Таким чином межу було перетнуто і це може означати, що лише один крок лишився до Третьої світової війни.

Про це пише журналіст Девід Акс для видання The Telegraph. Автор також наголосив, що до цього конфлікту також можуть приєднатися й війська інших держав.

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Як вступ КНДР у війну може призвести до Третьої світової

Автор зазначив, що у першій половині жовтня сім кораблів російського Тихоокеанського флоту вийшли з Чхонджина, Хамхіна та Мусудана у Північній Кореї у російський Владивосток. На борту було 1 500 солдатів північнокорейського спецпідрозділу.

Загалом, імовірно, диктатор КНДР Кім Чен Ин планує відправити на допомогу Путіну 11 000 своїх солдатів. Це робить війну Росії проти України глобальним конфліктом та потенційно може призвести до початку Третьої світової війни.

У матеріалі мовиться, що інші країни з обох боків конфлікту можуть наслідувати приклад КНДР. Ба більше, подібні кроки стосовно долучення своїх військ уже пропонували британські та французькі політики.

Зрозуміло, що російські лідери та їхні союзники в Ірані, Північній Кореї та Китаї розуміють ставки. Менш очевидно, що союзники України в НАТО розуміють це,

– написав Акс.

Він також підкреслив, що з урахуванням щоденних втрат російських окупантів на фронті в Україні, 11 тисяч військових із Північної Кореї дорівнює двом тижням боїв окупантів на фронті. Але це свідчить, що Кім Чен Ин може відправити до Росії набагато більше північнокорейських військових.

У матеріалі зазначено, що посилення ролі Північної Кореї у російсько-українській війні загрожує втягуванням у конфлікт і Південної Кореї. Поки що Сеул надіслав в Україну лише гуманітарну допомогу і продав США мільйон артилерійських снарядів для України. Але тепер ситуація може змінитися.

"На надзвичайному засіданні Ради національної безпеки на цьому тижні вищі посадові особи Південної Кореї назвали підтримку Північною Кореєю військових зусиль Росії "серйозною загрозою безпеці" і пообіцяли у відповідь посилити своє втручання у ситуацію в Україні", – наголосив автор.

У виданні припускають, що зброя з Південної Кореї може незабаром потрапити до України. Однак вони застерігають, що союзники Києва з НАТО, можливо, не повністю усвідомлюють наслідки військової участі Північної Кореї так само ефективно, як це робить Південна Корея.

Оскільки Україна стикається з нагальною потребою у збільшенні підтримки, з'явилися повідомлення про те, що західні союзники планують скоротити військову допомогу. Потенційна допомога Південної Кореї розглядається як критичний захід, що допоможе подолати цю прогалину.