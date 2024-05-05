Країни Альянсу окреслили "червоні лінії", у разі переступу яких Росією, вони будуть готові втрутитися у збройних конфлікт між Києвом і Москвою. У ЗМІ пояснили, про що йдеться.

Передусім, у виданні зазначили, що НАТО не має реальних планів щодо відправки своїх військ до України. Визначені "червоні лінії" – це лише вивчення можливих дій Альянсу на випадок надзвичайних ситуацій.

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Заборонені прийоми

Так, за повідомленням медіа, НАТО визначили дві "червонії лінії" – дві ймовірні умови, за яких воно могло б безпосередньо брати участь у конфлікті.

Перша умова – вступ у війну третьої країни на боці Росії. Причому може бути як пряме, так і опосередковане втручання у збройне протистояння, зокрема Білорусі.

Друга умова – напад Росії на країни Балтії, Польщі і Молдови. Це може бути не повноцінне вторгнення, а просто військова провокація, наприклад завдання удару. Журналісти припускають, що Кремль може вдатися до таких дій, бажаючи перевірити, якою буде реакція НАТО.

Нагадаємо, що першим ідею про відрядження західних військ в Україну висловив президент Франції Макрон ще взимку під час Мюнхенської конференції. Нещодавно він підтвердив свою позицію, заявивши, що не виключає можливості відправки своїх військ у разі загострення російської агресії.

Французький лідер, коментуючи реакцію та погрози Москви після його заяв про відрядження війська в Україну, висловив радість із цього приводу. Він наголосив, що "хвилювання Росії показує, що ми маємо рацію".

Він також заявив, що у разі перемоги Росії в Україні, уся Європа може забути про безпеку. "Діапазон російських балістичних ракет покриває нас усіх", – зазначив Макрон.

Очільник польського МЗС Радослав Сікорський підтримав Макрона. Польський дипломат заявив, що Путіна треба тримати у напрузі. Російський диктатор повинен лише здогадуватися, на які дії готовий Захід. Тобто, Сікорський вважає, що Європа, так само як і Росія, має дотримуватися політики стратегічної невизначеності.

Крім того, посадовець прокоментував ймовірність відправки польських військ в Україну. "Ми не будемо показувати свої карти. Ми дамо президенту Путіну подумати над тим, що ми можемо зробити", – відповів Сікорський.