Фінляндія та Швеція роблять для нас "новий кейс", – Краєв про вступ країн до НАТО

По суті, Фінляндія та Швеція роблять для нас новий "кейс". Вони ті країни, які доєднуються до НАТО під час відкритого світового конфлікту, а також без ПДЧ.

Про це 24 каналу розповів Олександр Краєв, експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма". Він також зазначив, що Фінляндія та Швеція вступають до НАТО за експрес-процедурою, рішення про прийняття цих країн до лав Альянсу може бути прийняте дуже швидко.

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Такі дії щодо розширення НАТО запускають дуже позитивний для України тренд, адже тепер більш активно говорять про те, що й Україна має вступати до НАТО без ПДЧ,

– додає Олександр Краєв.

Офіційно, НАТО притримується до своєї позиції "відкритих дверей", так само підтверджує готовність прийняти Україну до Альянсу, зазначає експерт.

На думку Краєва, для нас будуть ключовими такі ж гарантії, які отримала Фінляндія та Швеція від США та Великої Британії – їм пообіцяли співмірні дії, як і у 5 статті НАТО на той період, поки вони ще не є членами Альянсу.

Зміна концепції НАТО – Росія є головною загрозою

У НАТО наголосили, що загарбницька війна Росії проти України порушила мир і серйозно змінила середовище безпеки. Жорстоке та незаконне вторгнення Росії, неодноразові порушення міжнародного гуманітарного права та жахливі звірства російської армії спричинили невимовні страждання та руйнування.

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Детальніше про нову стратегію Північно-атлантичного Альянсу

29 та 30 червня глави держав і урядів союзників НАТО зібралися разом у Мадриді та схвалили нову стратегічну концепцію. Нова Стратегічна концепція Альянсу підтверджує, що його ключовою метою є:

стримування та оборона;

попередження криз та управління ними;

кооперативна безпека.

У зв'язку з останніми подіями, насамперед діями Росії. НАТО планує значно посилити навчання й сили стримування та оборони, зобов'язуючись захищати один одного у випадку нападу. Для посилення сил оборони НАТО постійно слідкуватиме за ситуацією на суші, на морі та в повітрі, посиливши комплекс протиповітряної та протиракетної оборони.

Також зазначається, що допоки у світі існуватиме ядерна зброя, НАТО залишиться ядерним альянсом, щоб мати силу стримування.