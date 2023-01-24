Після заяви Ердогана: Фінляндія вже не виключає завершення вступу до НАТО окремо від Швеції

Після початку повномасштабного вторгнення Швеція та Фінляндія вирішили подати заявки на членство в Північноатлантичному альянсі. На думку європейських чиновників, звісно, що було б добре, якби обидві ці держави одночасно стали членами НАТО. Однак між Стокгольмом та Анкарою існує конфлікт.

Турецький президент Ердоган виступає проти вступу Швеції в Альянс, та поки нічого не вказує на те, що він може змінити свою позицію. Як зазначає одне з фінських видань, у Гельсінкі уже допускають те, що Фінляндія може вступити в НАТО окремо від Швеції.

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Туреччина блокує процес членства Швеції у НАТО через протести у країні

Міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто зазначив, що напруга між Стокгольмом та Анкарою через провокативні акції протесту поглиблюється все більше. Можливо, Фінляндії доведеться задуматися про завершення процесу вступу окремо, якщо ратифікація вступу Швеції буде затягуватися ще тривалий час. Водночас високопосадовець заакцентував, що займати позицію з цього питання ще рано.

Лише Угорщина й Туреччина досі не ратифікували заявки Фінляндії та Швеції на виступ у НАТО. Якщо в Угорщини немає якихось конкретних умов, то Анкара має чимало претензій до Швеції. Вони стосуються того, що в країні перебуває багато політичних опонентів турецької влади – себто курдських активістів. Туреччина уже не один рік вимагає видачі осіб від Стокгольму, яких вважає "терористами".

Окрім того, глава МЗС Фінляндії прокоментував недавні антитурецькі протести у Швеції. Власне, на одній з акцій активісти виставили повішене опудало Ердогана, а на іншій – спалили Коран. В Анкарі після того заявили, що Швеції з таким ставленням не варто сподіватися на ратифікацію заявки.

Ці протестувальники граються із безпекою Фінляндії та Швеції,

– сказав Хаавісто.

Яка позиція США щодо цього питання

Нещодавно речник Держдепартаменту США Нед Прайс після новин про мітинги у Швеції та реакцію Туреччини сказав, що Фінляндія і Швеція повністю готові до членства в НАТО, попри заяви Ердогана. Про це повідомила "Європейська правда".

Ви знаєте нашу позицію щодо Фінляндії, Швеції та їхнього вступу до НАТО. Ви чули це від адміністрації, ви чули це від членів Конгресу. Ми рішуче підтримуємо їхні кандидатури на вступ до НАТО. Фінляндія і Швеція готові вступити до Альянсу,

– сказав він.

Водночас чиновник наголосив, що обидві країни готові приєднатися до НАТО завдяки своїм військовим можливостям і давньому партнерству в галузі безпеки. Він додав, що за подіями у Швеції можуть стояти люди, які навмисно намагаються послабити єдність між європейськими партнерами.