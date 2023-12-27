Абсолютно неробоча конструкція, – Данілов про можливість вступу в НАТО без окупованих територій
Джерело:"Голос Америки"
Раніше ексгенсек НАТО Расмуссен виступив з пропозицією щодо приєднання України до Альянсу без тимчасово окупованих Росією територій. Секретар РНБО розповів, що думає з цього приводу.
Олексій Данілов наголосив, що вступ України в НАТО без окупованих територій – неможливий. Також посадовець зазначив, що говорити про "часткове членство" некоректно.
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"Це неможливо"
"Ми єдиний організм. Ми не можемо частину тіла передати, а другу десь там забути. Це абсолютно неробоча конструкція. Я не знаю, в кого в голові такі не зовсім коректні думки з'являються. Бо це просто неможливо", – підкреслив Данілов.
В Основному законі нашої держави – Конституції чітко закріплено незворотність європейського та євроатлантичного курсу України.
Територіальна цілісність Україні визнана всіма цивілізованими країнами світу. Тому говорити про те, що одна частина піде в один бік, а інша частина буде чогось чекати, некоректно,
– зауважив секретар РНБО.
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Що саме сказав Расмуссен
- Колишній генсек заявив, що питання членства України в НАТО не можна знову відкладати на наступний рік. Расмуссен наголосив, що настав час запросити нашу державу до Альянсу. Зауважив, що потрібна нова архітектура європейської безпеки, в якій Україна буде в самому серці НАТО.
- Андерс Фог Расмуссен переконаний, що сценарій "часткового членства" України не означатиме замороження війни, а радше стане пересторогою Росії, що агресор не може завадити приєднанню нашої держави до Північноатлантичного альянсу.