Україна має стати членом НАТО до кінця війни: ексгенсек закликав ухвалити відповідне рішення
Джерело:STT
Україна продовжує свій шлях до вступу в НАТО. Колишній посадовець Альянсу висловив думку, що наша держава мала б стати частиною НАТО до закінчення війни.
Колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен вважає, що НАТО вже на наступному саміті має запропонувати Україні вступити до Альянсу. На його думку, для цього можна не чекати закінчення повномасштабної війни.
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Україна має стати членом НАТО
Колишній генеральний секретар НАТО переконаний, що, якщо Україну не запросили до НАТО до закінчення війни, то це дасть Владіміру Путіну "виправдання для нескінченного продовження війни".
Расмуссен вважає, що Альянс повинен чітко заявити: Україна стане членом НАТО незалежно від того, що робитиме Путін.
Чим швидше ми це зробимо, тим швидше ми завершимо війну
– сказав він.
Він також переконаний, що члени Альянсу можуть досягти єдності у цьому питанні. За його словами, проблему статті 5 Північноатлантичного договору щодо колективної самооборони, можна вирішити, адже один із варіантів – коли дія статті поширюється лише на підконтрольну територію України.
Таке рішення, за його переконаннями, захистить майже всю територію України та дасть можливість залучити українські сили, які займаються операціями не на лінії зіткнення, для тиску на окупаційні війська Росії.
Расмуссен також вважає, що проміжок між запрошенням України до НАТО та її вступом туди має бути якомога коротшим.
Чи буде Росія нападати на НАТО
- Масштабна військова реформа у Росії викликає побоювання в аналітиків. Деякі з них вважають, що це підготовка країни-агресорки до конфліктів з країнами НАТО. Північноатлантичний Альянс і досі побоюється через можливу агресію Росії. Чому так відбувається і чи справді Росія здатна на війну з НАТО розповів Євген Дикий – військовий аналітик, екскомандир роти "Айдар".
- В Інституті вивчення війни припустили, що відновлення Ленінградського військового округу може означати ймовірну підготовку Росії до конфліктів з країнами НАТО, зокрема Балтійських країн.
- Водночас ресурсів Росії зараз не вистачить для такого кроку. Хоч у Росії поки немає достатньо сил та ресурсів на боротьбу хоч з якоюсь країною Північноатлантичного альянсу, Кремль не припиняє вдавати, що готові до війни хоч завтра.
- Хоч менше, але все ще країни НАТО побоюються погроз з боку Росії. Своєю чергою, у Кремлі не планують припиняти шантаж, якщо він таки працює.