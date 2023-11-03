Україна має стати членом НАТО до кінця війни: ексгенсек закликав ухвалити відповідне рішення

Україна продовжує свій шлях до вступу в НАТО. Колишній посадовець Альянсу висловив думку, що наша держава мала б стати частиною НАТО до закінчення війни.

Колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен вважає, що НАТО вже на наступному саміті має запропонувати Україні вступити до Альянсу. На його думку, для цього можна не чекати закінчення повномасштабної війни.

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Україна має стати членом НАТО

Колишній генеральний секретар НАТО переконаний, що, якщо Україну не запросили до НАТО до закінчення війни, то це дасть Владіміру Путіну "виправдання для нескінченного продовження війни".

Расмуссен вважає, що Альянс повинен чітко заявити: Україна стане членом НАТО незалежно від того, що робитиме Путін.

Чим швидше ми це зробимо, тим швидше ми завершимо війну

– сказав він.

Він також переконаний, що члени Альянсу можуть досягти єдності у цьому питанні. За його словами, проблему статті 5 Північноатлантичного договору щодо колективної самооборони, можна вирішити, адже один із варіантів – коли дія статті поширюється лише на підконтрольну територію України.

Таке рішення, за його переконаннями, захистить майже всю територію України та дасть можливість залучити українські сили, які займаються операціями не на лінії зіткнення, для тиску на окупаційні війська Росії.

Расмуссен також вважає, що проміжок між запрошенням України до НАТО та її вступом туди має бути якомога коротшим.

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