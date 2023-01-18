Майстер-клас з перевзування: Кіссинджер заявив, що Україна має бути членом НАТО

Мужність і незламність України надихає весь світ. І все частіше ми чуємо про те, що наша держава має стати членом НАТО. З такою ж заявою виступив колишній держсекретар США Кіссинджер.

Якщо раніше він виступав за Україну у статусі нейтральної держави, то дуже швидко перевзувся. Тепер Кіссинджер переконаний, що нашій державі місце в Альянсі.

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Буцімто боявся війни

Свою позицію колишній держсекретар США озвучив під час економічного форуму в Давосі. За його словами, про нейтралітет він говорив, бо побоювався "процесів, які ми спостерігаємо сьогодні".

Але тепер, коли ці процеси досягли нинішнього рівня, ідея нейтральної України більше не має сенсу. Україна повинна отримати гарантії від НАТО, у будь-якій формі. І я вважаю, що членство України в НАТО було б виправданим результатом,

– наголосив він.

Він також розповів, коли можна буде про це говорити. За словами Кіссинджера, вступ України до НАТО може бути на порядку денному, коли в нашій державі буде мир.

Кіссинджер – майстер з перевзування