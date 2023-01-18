Майстер-клас з перевзування: Кіссинджер заявив, що Україна має бути членом НАТО
Джерело:UnHerd
Мужність і незламність України надихає весь світ. І все частіше ми чуємо про те, що наша держава має стати членом НАТО. З такою ж заявою виступив колишній держсекретар США Кіссинджер.
Якщо раніше він виступав за Україну у статусі нейтральної держави, то дуже швидко перевзувся. Тепер Кіссинджер переконаний, що нашій державі місце в Альянсі.
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Буцімто боявся війни
Свою позицію колишній держсекретар США озвучив під час економічного форуму в Давосі. За його словами, про нейтралітет він говорив, бо побоювався "процесів, які ми спостерігаємо сьогодні".
Але тепер, коли ці процеси досягли нинішнього рівня, ідея нейтральної України більше не має сенсу. Україна повинна отримати гарантії від НАТО, у будь-якій формі. І я вважаю, що членство України в НАТО було б виправданим результатом,
– наголосив він.
Він також розповів, коли можна буде про це говорити. За словами Кіссинджера, вступ України до НАТО може бути на порядку денному, коли в нашій державі буде мир.
Кіссинджер – майстер з перевзування
- Наприкінці травня Генрі Кіссинджер запропонував нашій державі поступитися територіями. Мовляв, такий сценарій дозволить забезпечити мир, а також уникнути людських жертв. До слова, цю заяву він також зробив на форумі у Давосі.
- Зауважимо, що за свої слова на 99-й день народження Кіссинджер загримів до бази "Миротворця". Сталося це через заклик до України поступитися своїми територіями.
- Через кілька тижнів Кіссинджер знову змінив свою думку. Він уже не озвучував пропозиції віддати території. Ба більше, наголосив на неминучій поразці Росії. За його словами, країна-агресорка програла "стратегічну війну". Сталося це через нездатність реалізувати початкові цілі.
- Ще через кілька місяців Кіссинджер зауважив, що ідея з територіальними поступками неприйнятна. Але він, мабуть, забув, що сам став ініціатором цього безглуздого плану.
- Водночас колишній держсекретар США зазначив, що війна таки закінчиться переговорами. Але відбуватимуться вони за правилами України. Адже Зеленський неодноразово демонстрував свою стійкість, рішучість та незламність.