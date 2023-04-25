Час припинити виправдовуватися, – Кулеба звернувся до НАТО щодо вступу України

Дмитро Кулеба закликає НАТО облишити пошук виправдань і розпочати реальний процес, який завершиться приєднанням України до Альянсу. На думку міністра, саме це вгамує амбіції російського диктатора Владіміра Путіна.

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив в авторській статті для американського видання Foreign Affairs. За його словами, майбутнє України в НАТО визначили ще у 2008 році, проте відтоді – Альянс витратив більше часу, аби сигналізувати Росії, що цього не станеться.

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Кулеба закликав НАТО до дій

Альянс нині одночасно є гарантом безпеки та вираженням спільного політичного майбутнього. Але, за словами Кулеби, державам-членам бракує політичної волі у питанні вступу України до НАТО.

За 15 років Україна отримувала безліч аргументів, чому приєднання до Альянсу "поки не на часі".

"Наприклад, деякі союзники стверджували, що вступ країн, які мають спільний кордон з Росією, може спровокувати Москву. Цей аргумент завжди був хибним, але повторювати його зараз просто сміховинно", – підкреслив Кулеба.

У 2014 році Україна офіційно стала позаблоковою країною через окупацію Криму. Але у 2022 році почалася загарбницька війна й Україна стала “щитом” для всього східного флангу Альянсу, але НАТО і досі не надало реальних перспектив вступу.

Україну, як частину безпеки НАТО, сприймають близько 68 відсотків Європейському Союзу. Саме тому Кулеба закликає діяти відповідно до таких переконань.

Час облишити виправдання і нарешті визнати, що немає альтернативи повноправному членству України, якщо метою НАТО є гарантування безпеки євроатлантичної спільноти,

– заявив Кулеба.

Разом з тим, Кулеба подякував НАТО за допомогу та підтримку, проте стратегію щодо України та довгострокової безпеки євроатлантичного простору - ставить під сумнів. Він вважає, що хибна стратегія Альянсу дозволила окупантам підірвати безпеку кібератаками та шпигунством.

НАТО має представити графік вступу України влітку

Міністр закордонних справ заявив, що Альянс має представити реальний графік вступу України до НАТО вже під час липневого саміту у Вільнюсі. За його словами, Фінляндія та Швеція вже продемонстрували, що в Плані дій щодо членства вже немає потреби.

Якщо НАТО не ухвалить рішення щодо графіків вступу України під час літнього саміту, то, на думку Кулеби, має зобов'язатися зробити це до кінця 2023 року.

"Якщо НАТО не зважиться на дії у Вільнюсі, то продовжить нести ганьбу Бухареста. Час діяти", – підкреслив Кулеба.