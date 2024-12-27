Не всі союзники досягли порозуміння, – посол Нідерландів про членство України в НАТО

Україна продовжує шлях до членства в НАТО. Посол Нідерландів висловився щодо цього та пояснив позицію Альянсу.

Посол Нідерландів в Україні Алле Дорхаут висловися щодо членства нашої держави в НАТО. Про це пише 24 Канал із посиланням на Укрінформ.

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Дискусії тривають

Він зазначив, що у 2025 році Нідерланди прийматимуть саміт НАТО, який стане дуже важливим заходом.

Нідерланди завжди чітко висловлювалися за незворотний шлях України до НАТО. Ми підтримуємо Україну в її прагненні стати членом Альянсу, і я повністю згоден з тим, що членство справді є найкращою гарантією безпеки для України,

– підкреслив посол.

Водночас він пояснив, що в НАТО дискусії з цього питання тривають і не всі союзники досягли порозуміння. Дорхаут вважає, що обговорення точитимуться протягом останніх кількох місяців, проте це не єдине дискутивне питання.

Посол відзначив, що навколо відбувається багато подій, багато дискусій, які між собою тісно переплітаються.