Існує консенсус: Піонтковський вважає, що Україна може отримати особливий статус на саміті НАТО

У Вільнюсі 11 липня розпочнеться саміт НАТО. На ньому Україні можуть надати схожий статус, який мають Ізраїль, Японія та інші держави. Він передбачає оснащення країни зброєю за стандартами Альянсу.

Таку думку 24 Каналу висловив російський публіцист та опозиційний політик зі США Андрій Піонтковський. За його словами, у такому випадку рішення про надання зброї Україні прийматимуть не лише на "Рамштайні".

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"Україна отримає ідентичний статус, який мають Ізраїль, Тайвань, Південна Корея, Японія, які пов'язані із США так званою угодою головного союзника. Але це буде угода не тільки зі Штатами, а зі всім НАТО. Україна буде оснащуватись за стандартами НАТО. Думаю, консенсус щодо цього вже існує", – припустив опозиціонер.

Коли Україна зможе вступити до НАТО

Андрій Піонтковський переконаний, що Україна стане членом Альянсу у перший день після перемоги. Захід не готовий приймати до НАТО державу, яка захищається, адже тоді солдати з їхніх армій також матимуть захищати Україну та себе.

Що означає прийняти Україну до НАТО? Це означає взяти на себе обов'язок американським, німецьким, британським, німецьким солдатам захищати Україну та себе. На це Захід не готовий, Україна це добре розуміє,

– зазначив публіцист.

Піонтковський про саміт НАТО: дивіться відео

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