Усі регіони мають єдиний погляд: скільки українців насправді хочуть в НАТО
Джерело:КМІС
Після повномасштабного вторгнення кількість українців, які хочуть, щоб Україна вступила до НАТО, значно зросла. При цьому суспільство з усіх регіонів нарешті демонструє єдиний погляд.
Зараз 89% українців хочуть бачити Україну в складі НАТО. І у всіх регіонах абсолютна більшість підтримують такий крок: від 79% на Сході та до 93% на Заході. Тобто наразі, як зазначають аналітики, суспільство нарешті консолідувалося з цього питання та демонструє єдиний погляд, адже до повномасштабного вторгнення думки за регіонами дуже розділялися.
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Чи готові українці "пожертвувати" вступом до НАТО заради встановлення миру
Опитування показало, що лише для 18% громадян прийнятно буде відмовитися від вступу до НАТО заради встановлення миру, а для 76% така ціна є неприйнятною.
У регіональному вимірі несильний розрив: від 67% на Сході та до 81% на Заході не хочуть йти на такі поступки.
Скільки відсотків українців хочуть в НАТО / КМІС
Чи погоджуються українці на "безпекові гарантії"
58% українців наполягають саме на членстві в НАТО й не довіряють іншим "гарантіям безпеки". Зупинитися на "безпекових гарантіях"наразі погодяться лише 29%.
За регіонами вибірка не відрізняється – у кожному куточку України більшість українців хочуть, щоб країна стала членом Альянсу.
Варто зауважити, що у травні 2022 року думки розділилися майже порівну: 39% наполягали на вступі до НАТО, а 42% вважали прийнятним отримати замість цього "безпекові гарантії". Але через рік, з огляду на пережите, наразі українці вірять лише повноцінному членству.