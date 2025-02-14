"Все ще на столі": у Трампа не виключають вступ України до НАТО і повернення усієї території

Після низки категоричних заяв у Дональда Трампа пом'якшили позицію щодо членства України в НАТО та повернення нею кордонів 2014 року. У Білому домі допустили обидві такі можливості.

Під час "Рамштайну" очільник Пентагону Піт Гегсет назвав "нереалістичним" вступ України в НАТО та деокупацією усієї території, захопленої Росією. Ту ж саму думку висловив і Дональд Трамп. Однак США не виключають повністю ні членство України в Альянсі, ні повернення територій. Пре це в коментарі Reuters сказав заступник спецпредставника Кіт Келлог Джон Коул, передає 24 Канал.

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Що відомо

За словами Коула, США не виключають потенційного членства України в НАТО або повернення шляхом переговорів до її кордонів 2014 року.

"Зараз це все ще на столі", – сказав він.

Нагадаємо, що у середу, 12 лютого, після телефонної розмови з Путіним Дональд Трамп доручив своїм підлеглим почати переговори про припинення війни. Ним було оголошено посадовців, які увійдуть до переговорної групи. Серед названих імен не було спецпредставника з питань України і Росії – Кіта Келлога. Коул пояснив, що Келлог братиме участь у переговорах з європейцями та українцями. А Стів Віткофф, представник США на Близькому Сході, очолить переговори з Росією.

Коул зазначив, що офіційні переговори щодо України ще не розпочалися, і що США все ще обговорюють з європейцями та українцями те, як найкраще покласти край конфлікту.

Зазначимо, що Дональд Трамп назвав причиною повномасштабного вторгнення обіцянку Байдена щодо членства України в НАТО.

Раніше президент Зеленський зазначав, що коли Україну не візьмуть до Альянсу, то мають максимально озброїти, зокрема надати ядерку. Піт Гегсет підкреслив, що рішення щодо передачі ядерної зброї Києву цілком залежить від Трампа.