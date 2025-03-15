Стефанішина відреагувала на заяву Рютте щодо вступу України до НАТО
- Марк Рютте заявив, що Дональд Трамп зняв питання вступу України до НАТО з переговорів про припинення війни.
- Віцепрем'єрка Ольга Стефанішина відреагувала на заяву генсека.
Напередодні генеральний секретар Марк Рютте заявив, що Дональд Трамп зняв зі столу переговорів про припинення війни питання вступу України до НАТО. Віцепрем'єрка Ольга Стефанішина відреагувала.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство юстиції.
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Стефанішина про вступ України до НАТО
Ольга Стефанішина зауважила, що рішення щодо членства України в НАТО ухвалюють союзники.
Це рішення буде результатом консенсусу союзників з розумінням внеску та ролі України у безпеку Європи. Україна де-факто є вже частиною трансатлантичного безпекового простору, і ніколи не стане якоюсь "буферною зоною" чи колонією Росії,
– наголосила віцепрем'єрка.
Також посадовиця висловила здивування, підкресливши, що подібні позиції не звучали під час зустрічей з українською стороною.
Зауважимо, у лютому під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції Володимир Зеленський наголосив, що не зніме членство України в НАТО зі столу.
До слова, також президент заявляв, якщо буде потрібно, щоб він залишив свій пост, – готовий обміняти це на НАТО.