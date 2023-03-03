Вступ до НАТО убезпечить не Україну, а Європу, – Піонтковський

Країни Заходу змінили свою думку щодо членства України в НАТО. Це пов'язано з тим, що українська армія дуже потрібна Північноатлантичному Альянсу.

Таку думку 24 Каналу висловив російський публіцист і опозиціонер зі США Андрій Піонтковський. За його словами, раніше західні союзники розглядали питання членства України в НАТО як певну поблажливість до Києва.

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Однак тепер все змінилося. Країни НАТО визнають потужність української армії та відкрито говорять про те, що Україна має стати членом Альянсу.

"Генсек НАТО Єнс Столтенберг ледь не щодня каже про те, що після перемоги Україна терміново має бути прийнята у НАТО. Це не тому, що це убезпечить Україну, а тому, що це єдине, що може убезпечити Європу", – наголосив Піонтковський.

Чому на Заході змінилася думка щодо України

За його словами, немає іншої європейської армії, яка могла б змагатися з українською своїм бойовим досвідом. Тому західні політики поступово визнають, що їхня думка про членство України в Альянсі була помилковою.

Публіцист нагадав, що навіть Генрі Кіссінджер – колишній державний секретар США – висловився за вступ України до НАТО.

Генрі Кіссінджер, який останні 30 років свого життя присвятив боротьбі за нерозширення НАТО, зараз чесно визнає, що він помилявся. І це рефрен багатьох політиків,

– зауважив Піонтковський.

Він додав, що багато політиків пояснювали своє небажання бачити Україну в складі Альянсу тим, що таким чином хотіли запобігти війні. Однак, за словами опозиціонера, саме така політика і породила війну, тому що вона посилила у Владіміра Путіна відчуття безкарності.

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Україна де-факто вже є членом НАТО

Піонтковський наголосив, що де-факто Україна вже є членом Північноатлантичного Альянсу. На користь цього говорять 2 факти.

Країни НАТО озброюють Україну. ЗСУ дають відсіч агресору за допомогою натівської зброї. Українська армія – єдина, яка зараз захищає всіх європейських членів НАТО.

Російський публіцист зазначив, що Україні залишається лише оформити своє членство в Північноатлантичному Альянсі на паперах.

"Знайдуть формулу, як це оформити де-юре. Володимир Зеленський, Єнс Столтенберг та Джо Байден придумають, як це зробити", – додав Піонтковський.

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