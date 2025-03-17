В України є краща альтернатива НАТО, яку не зможуть заборонити ні США, ні Росія

Питання вступу України до НАТО команда Зеленського не знімає з порядку денного, а залишає його як ідеологічне. В українському суспільстві розуміють, що нині шанси увійти до складу Альянсу малі. Тому наша держава надалі все більше і голосніше буде говорити про можливість створення альтернативних союзів.

Про це в етері 24 Каналу зазначив керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок, наголосивши, що якщо Росія сьогодні так наполягає на тому, аби Україну не приймали до НАТО, тоді Київ буде прагнути того, щоб Москва не претендувала на участь нашої держави у будь-яких інших міжнародних об’єднаннях.

Дивіться також Україну поки не готові бачити в НАТО: де шукати нові гарантії безпеки

З якими країнами Україна могла б створити новий альянс?

Нині, за переконанням Клочка, Україні необхідно створювати інші військово-політичні союзи разом з країнами Європи. Тим більше, що Трампу ця історія абсолютно нецікава. Керівник Центру громадської аналітики не виключає, що він навіть участь США в НАТО буде зменшувати, вона може стати скоро мінімальною.

Ми можемо і повинні створювати інший військово-політичний блок. Його можна створити з країнами Балтії, Фінляндією, Польщею, Німеччиною, Великою Британією. Ніхто нам не може цього заборонити. Хотів би, щоб саме такий сценарій розглядався в Офісі Президента України й реалізовувався на практиці,

– озвучив Клочок.

Він вбачає, що це відкриває більші перспективи для нашої країни щодо збереження її суверенітету; гарантій безпеки; недоторканості кордонів хоча б в тих межах, в яких Україна буде перебувати; повернення їх до тих, що були з 1991 року.

Клочок підсумував, що перспективи з'являться, бо Європа стане сильнішою. Сьогодні вона навіть не приховує те, що зацікавлена в членстві двох країн (якщо не ЄС, то іншоого об'єднання): України і Туреччини. Адже реалії змінились, армія Туреччини доволі сучасна, технологічна. А армія України вже довела свою міць, даючи відсіч російським загарбникам, які мріяли "взяти Київ за три дні".

Зазначимо, американський політолог Раміз Юнус висловив думку, що Європа може сподіватися в разі нападу Росії на допомогу армій України та Туреччини й наголосив на наявності в них досвіду ведення бойових дій. Він підкреслив, що турецьке військо є потужнішим, ніж британське чи французьке, а за чисельністю воно є другим у НАТО після США. А ЗСУ, з його слів, є другою армією Європи. Він також озчучив від яких факторів залежать гарантії безпеки ЄC.