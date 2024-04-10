Це дійсно наблизить Україну до НАТО: який проєкт для України обговорюють

Наразі взагалі не йдеться, що Україна вступить до НАТО за підсумками липневого саміту у Вашингтоні. Але вже обговорюють проєкт, який наблизить нашу державу до Альянсу.

Про це 24 Каналу розповів експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв, зауваживши, що вступ України в НАТО відкладається через відсутність політичної волі у ключового "гравця" – Сполучених Штатів Америки.

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Штати зараз перебувають в "лихоманці" через майбутні вибори президента. Через це вони наразі не здатні ухвалювати вольові рішення. Також там є проблеми з підтримкою власного лідерства у світі.

Проблема йде з голови. Той, хто має ухвалювати ключове рішення, зараз не здатний його прийняти,

– сказав Краєв.

Чого очікувати далі

Як наголосив Краєв, найкращим сценарієм, який реально наблизить Україну до НАТО, стане проєкт "дорожньої карти", про який говорить генсек Єнс Столтенберг.

Саме "дорожня карта" вступу до НАТО. Якщо наразі немає політичної волі робити запрошення, то давайте зробимо, що на шляху вступу України не було політичного компонента. Це допоможе уникнути випадку, коли умовний Трамп, Орбан або Фіцо почнуть казати, що не варто приймати Україну в НАТО, бо зараз "погана погода". Від них можна таке очікувати, бо у них десь на такому рівні перебуває рівень політичної дискусії,

– зауважив Краєв.

"Дорожня карта" відрізнятиметься від Плану дій щодо членства в НАТО. ПДЧ – це шлях до початку політичних переговорів. А проєкт Столтенберга дозволяє вийти щонайменше на рамкову угоду та отримати чіткі критерії вступу до НАТО.

Це дійсно наблизить Україну до НАТО та буде величезним для нас досягненням. Це дозволить серйозно звузити коло проблем, які потрібно вирішити перед вступом до Альянсу,

– підкреслив Краєв.

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