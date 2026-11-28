Україна обговорює зі США та партнерами у Європі майбутні гарантії безпеки. Володимир Зеленський зазначив, що Білий дім поки не озвучив конкретних пропозицій щодо вступу до Альянсу.

В інтерв'ю BBC президент України розповів, що питання членства в Північноатлантичному альянсі наразі не стоїть на порядку денному переговорного процесу.

Яка ситуація із питання вступу в НАТО

За словами президента, адміністрація Дональда Трампа дуже стримано ставиться до євроатлантичної інтеграції Києва, тож офіційних пропозицій українська влада поки не отримала.

Я не чув від президента США чіткої пропозиції щодо того, чи хочуть вони бачити Україну в НАТО,

– підкреслив Володимир Зеленський.

Глава держави наголосив, що приєднання до блоку має критичне значення не лише у військовій сфері. На його переконання, такий крок стане визначальним фактором для довгострокового захисту капіталу після завершення бойових дій.

"Звісно, це важливо для нашого народу. Це сигнал для відбудови, для інвесторів. Це гарантії, реальні гарантії", – пояснив український лідер.

Він зауважив, що діалог із міжнародними союзниками зосереджений виключно на практичних безпекових механізмах, тоді як безпосереднє запрошення до Альянсу залишається поза межами поточних зустрічей.

Нагадаємо, що за словами Володимира Зеленського, повноцінне членство в НАТО залишається найзрозумілішою та найдешевшою гарантією безпеки для всіх сторін. Президент підкреслював, що бойовий досвід української армії суттєво зміцнив би колективну оборону союзників.

Як вже повідомлялося, офіційний Київ також очікує на нові ініціативи щодо дипломатичного треку від американської сторони, яку вважають головним генератором переговорних ідей.