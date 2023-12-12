Є позитивний сигнал від Угорщини, – Кулеба про перспективу вступу України в ЄС
В Євросоюзі тривають дискусії стосовно початку переговорів про вступ України до ЄС. Дмитро Кулеба заявив, що в Європі немає жодної країни, яка не хоче бачити нашу державу у складі організації. Є лише ті, хто хоче більш ретельно вивчати наслідки.
Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив в ефірі телемарафону. Він наголосив, що є певні позитивні сигнали зі сторони Угорщини.
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Позитивні сигнали для України
Глава МЗС заявив, що в ЄС наразі немає жодної країни, яка б не хотіла бачити Україну у складі Європейського Союзу.
Є лише країна, яка хоче більш повільний процес вступу і більш ретельно вивчати наслідки цього вступу – це Угорщина. Але вчора (11 грудня – 24 Канал), за результатами моєї тривалої розмови з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сіярто, загроза того, що Угорщина в принципі виступає проти членства України в ЄС, знята,
– розповів Кулеба.
За словами міністра, Сіярто підтвердив, що питання зовсім не в цьому.
Глава МЗС зазначив, що не може бути відвертим та прямолінійним у цьому питанні, оскільки "ставки надзвичайно високі".
Кулеба також наголосив на позитивному офіційному сигналі від уряду Словаччини про підтримку відкриття переговорів з Україною про членство в ЄС.
Сьогодні є дуже обережний сигнал з Угорщини та відкритий сигнал зі Словаччини, але все буде вирішуватися в останню хвилину. Зараз ніхто не може спрогнозувати, наскільки довго триватиме саміт Європейської ради. Можуть всю ніч сидіти,
– зазначив міністр.
За словами глави МЗС, саміт Європейської ради буде дуже непростим, адже багато дискусій не лише щодо українського питання і в буквальному сенсі до останньої хвилини будуть тривати перемовини.
Вступ України до ЄС: останні новини
- 11 грудня у Брюсселі засідала Рада міністрів закордонних справ ЄС за участі українського міністра Дмитра Кулеби. Зустріч стосувалася безпекових зобов'язань перед Україною, які раніше узгодили з Києвом.
- Наразі в ЄС досі не дійшли згоди стосовно відкриття перемовин про вступ України до ЄС. Це також стосується подальшого забезпечення фінансової підтримки розміром в 50 мільярдів євро. Проти цього рішення виступає угорський прем'єр Віктор Орбан.
- Раніше Орбан погрожував заблокувати відкриття переговорів з Україною про вступ до ЄС. Він також закликав не виносити на порядок денний рішення щодо макрофінансової допомоги Україні. Угорський прем'єр заявляв, що такі рішення нібито "необґрунтовані".