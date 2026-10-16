Сибіга розповів, коли Україна розраховує відкрити всі переговорні кластери

У вівторок, 13 жовтня, Рада Європейського Союзу проголосувала за відкриття ще двох переговорних розділів для України. Київ сподівається відкрити ще два кластери до кінця 2026 року.

Всі передумови для такого результату є. Про це розповів глава МЗС Андрій Сибіга в інтерв'ю "Укрінформу".

Що сказав Сибіга?

Дипломат зазначив, що Україна та Угорщина налагодили політичні відносини. За його словами, політичних перешкод для розблокування ще двох переговорних розділів наразі немає.

Моя особиста мрія – щоб питання європейської інтеграції перемістилося з парадигми зовнішньої політики в парадигму внутрішньої. Ми цього потребуємо, це наш вибір, і ми за нього платимо найвищу ціну,

– підкреслив Сибіга.

Він зауважив, що дуже важливим є активне просування на цьому шляху та справедливі оцінки виконаного Україною "домашнього завдання". Наразі Євросоюз відкрив для Києва 4 з 6 перемовних розділів.

Глава МЗС сказав, що Україна розраховує відкрити ще два кластери вже до кінця цього року. На його думку, ірландське головування в ЄС теж націлене розблокувати їх.

Ми вже зараз почали переговори з литовським головуванням, яке триватиме у 2027 році, про наступні кроки на шляху нашої євроінтеграції,

– заявив Сибіга.

Міністр додав, що попри війну, Україна проводить реформи й готова ухвалювати необхідне законодавство. Він вважає, що голосування в парламенті будуть рекордними за обсягами й допоможуть ухвалити необхідні закони, пов'язані з євроінтеграцією країни.

Нагадаємо, що у вівторок, 13 жовтня, Рада Європейського Союзу в Люксембурзі офіційно відкрила для України кластер 2 "Внутрішній ринок" та кластер 3 "Конкурентоспроможність та інклюзивне зростання". Міністр Ірландії у справах Європи Томас Бірн підкреслив необхідність дотримуватись високого темпу подальших реформ для збереження позитивної динаміки євроінтеграційного треку.