Україна стане членом ЄС до кінця десятиліття, – пані посол ЄС в Україні

Україна продовжує свій шлях європейської інтеграції. Пані посол України розповіли про те, коли наша держава може приєднатись до блоку.

Пані посол ЄС в Україні Катаріна Матернова розповіла, що вона вважає, що наша держава приєднається до блоку до кінця десятиліття. Про це пише 24 Канал із посиланням на NV.

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Це складний процес

Цей прогноз зробив і президент Європейської ради Шарль Мішель. За словами Матернової, у процесі розширення ЄС існує два аспекти, у випадку з Україною їх навіть три.

Перший із них – війна, другий – технічна частина – самі переговори, а потім є ще політична частина, яка являє собою ратифікацію рішення всіма державами-членами ЄС,

– пояснила вона.

Крім цього, розширення Європейського союзу за межі формату 27 країн – це теж складний процес, тому розширення неможливе без реформування системи.

Матернова наголосила, що не всі проблеми виходять із боку кандидата, вони також є і з боку Європейського Союзу.