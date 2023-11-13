Переговори щодо вступу України до Євросоюзу: Кулеба розповів, чи почнуться до нового року

Наша держава продовжує робити кроки назустріч вступу до Євросоюзу. Дмитро Кулеба відповів, коли стартують переговори щодо самого вступу.

В ефірі телемарафону глава МЗС України зазначив, що розпочати переговори щодо вступу до Європейського союзу наша держава планує найближчим часом. За словами Дмитра Кулеби, мовиться про початок 2024 року.

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На початку 2024 року, але без конкретних дат

Глава МЗС зазначив, що навряд чи переговори розпочнуться на Різдво. А все тому, що в Європі з 20 числа святкують та йдуть у відпустку.

Ми говоримо про початок переговорів безпосередньо вже на початку наступного року. Але "на початку" у широкому розумінні, а не у перший місяць,

– уточнив Кулеба.

Водночас він зазначив, що є чітке розуміння часових рамок. Коли для проведення переговорів випаде "перша нагода".

Натяк міститься у рішенні самої Європейської комісії, де написано, що до березня Європейська комісія представить ще один звіт про виконання Україною тих побажань, які містяться в нинішньому звіті. Тому це орієнтир, але й натяк з боку самої Європейської комісії,

– зазначив Кулеба.

Україна та переговори щодо вступу до ЄС