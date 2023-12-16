Орбан не блокуватиме рух України до ЄС: Макрон назвав умову, яку озвучив прем'єр Угорщини

14 грудня Європейська Рада ухвалила рішення про старт переговорів щодо вступу України до ЄС. Макрон заявив, що Орбан не блокуватиме рух нашої країни, коли ми виконаємо всі умови.

Про це Еммануель Макрон розповів під час пресконференції у Брюсселі. Він зазначив, що Віктор Орбан особисто пообіцяв, що не блокуватиме вступ України до Євросоюзу за умови, що наша держава виконає всі умови, поставлені Єврокомісією.

Читайте також Європейська рада відкрила переговори для України про вступ: що відбувалося на саміті ЄС

Орбан пообіцяв не перешкоджати

Еммануеля Макрона спитали про заяви угорського прем'єра про те, що він може блокувати рух України до членства в Євросоюз. На це президент Франції відповів: "Я запитав його (Орбана – 24 Канал), і він сказав, якщо Україна виконає сім умов (Єврокомісії – 24 Канал), він не буде блокувати".

Також президент Франції висловив надію, що прем'єр-міністр Угорщини не "візьме Європу у заручники" на подальших етапах ведення переговорів з нашою державою.

Наступні місяці будуть вирішальними для Європи і для Угорщини,

– наголосив він.

Старт переговорів з Україною щодо вступу в Євросоюз

Власне, ввечері 14 грудня глава Європейської Ради Шарль Мішель приніс радісну для українців звістку. Він повідомив, що розпочалися переговори щодо вступу України до Європейського Союзу.

Європейська Рада вирішила розпочати переговори про вступ з Україною та Молдовою,

– зазначив Мішель.

Як зазначили джерела 24 Каналу у Брюсселі, ніхто не виступав проти цього рішення. Пізніше стало відомо, що перед голосуванням Віктора Орбана попросили вийти з зали по каву. Відтак, решта 26 країн-членів одностайно проголосували.

Ми хочемо підтримати Україну, це дуже потужний політичний сигнал та рішення для українського народу,

– наголосив Шарль Мішель, спілкуючись з журналістами.

Також Шарль Мішель зазначив, що ЄС надала Грузії статус кандидата. Що стосується Боснії та Герцоговини, то переговори з нею стартують тоді, коли країна досягне необхідного рівня відповідності критеріям членства. Шарль Мішель запросив комісію доповісти до березня 2024 року, щоб ухвалити відповідне рішення.