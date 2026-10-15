Мадяр розповів, скільки років може тривати вступ України до ЄС

Вступ України до Євросоюзу може тривати 15–20 років за відсутності встановлених термінів. Водночас Будапешт відкидає будь-яке проміжне членство.

Про це розповів угорський прем'єр напередодні відкриття саміту лідерів у Брюсселі. Відеозапис заяви оприлюднила Європейська комісія на своєму сайті.

Що в Угорщині сказали про євроінтеграцію України?

У четвер, 15 жовтня, Мадяр повідомив про підготовку короткої зустрічі з Володимиром Зеленським. Політики планують провести розмову тривалістю 10 – 15 хвилин наступного дня.

Вони планують підбити підсумки діалогу останніх місяців та оцінити стан виконання спільних домовленостей між Києвом і Будапештом.

Угорський прем'єр відповів на питання журналістів про те, чи існує конкретний термін вступу України до Євросоюзу. Він зазначив, що цільової дати не існує.

Глава уряду зазначив, що країнам-кандидатам доведеться пройти повну процедуру реформ без будь-яких привілеїв чи скорочень. Як приклад він назвав держави Західних Балкан, які без особливого успіху ведуть переговори про вступ до блоку вже близько 15 років.

Ми віримо в повноцінне, справжнє членство, але цей процес може тривати 15 чи 20 років,

– заявив Мадяр.

Він також виступив категорично проти надання кандидатам особливого, тимчасового чи паралельного статусу в співдружності. Політик наголосив, що країни мають отримувати повноправний голос лише за умови повного виконання встановлених критеріїв.

Нагадаємо, що цього тижня Рада Європейського Союзу відкрила для України ще два переговорних кластери. Йдеться про кластер 2 "Внутрішній ринок" та кластер 3 "Конкурентоспроможність та інклюзивне зростання".

Після цього міністр Ірландії у справах Європи Томас Бірн підкреслив необхідність дотримуватись високого темпу подальших реформ для збереження позитивної динаміки євроінтеграційного треку. Зазначимо, що Україна відкрила вже 4 з 6 кластерів.