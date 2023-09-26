Уряд виконав усі рекомендації Євросоюзу й чекає на початок перемовин, – Шмигаль

Україна завершує виконувати всі рекомендації, які надала Європейська комісія. Наразі українська влада очікує початок перемовин щодо вступу нашої держави до ЄС.

Про це під час засідання Кабінету Міністрів України заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Крім цього, очільник уряду також про створення нової державної програми, передає 24 Канал.

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Уряд чекає на перемовини щодо вступу в ЄС

Шмигаль зазначив, що Україна наразі виконала сім основних рекомендацій Європейської комісії, щоб розпочати переговори про вступ нашої держави до Євросоюзу.

Серед виконаних рекомендацій Шмигаль назвав такі сім пунктів:

Реформа Конституційного суду. Наразі Україна працює в постійних консультаціях із Венеційською комісією щодо змін у цій судовій інстанції;

Перезавантаження Вищої ради правосуддя та Вищаої кваліфікаційної комісії суддів;

Посилення інституційної спроможності й незалежності антикорупційних органів. Зокрема, це ухвалення законопроєкту про підвищення незалежності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, а також обрання нових керівників НАБУ та САП на відкритих конкурсах;

Напрацювання нормативно-правової бази по боротьбі з відмиванням грошей у межах стандартів Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей;

Виконання рекомендацій Венеційської комісії щодо впровадження антиолігархічного закону;

Впровадження законодавства про медіа та рекламу;

Розроблення підзаконних актів на виконання нового закону про національні меншини.

Очікуємо, що в жовтні Україна отримає позитивну оцінку в межах Звіту щодо пакета розширення Євросоюзу. А потім буде голосування Європейської ради, яке відкриє дорогу до переговорів про вступ нашої країни до ЄС,

– зазначив Шмигаль.

Крім цього, український уряд також проаналізував 28 тисяч актів права ЄС на предмет їх імплементації в правове поле України.

Зрештою Шмигаль заявив, що Кабмін ухвалив державну цільову програму "Єдність у розмаїтті", мета якої створити умови для реалізації прав і можливостей національних меншин та корінних народів.

Наостанок він сказав, що після затвердження цієї програми можна говорити, що на урядовому рівні Україна повністю завершила виконання всіх семи рекомендацій Єврокомісії.

Україна наближається до вступу в Євросоюз