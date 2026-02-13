Це сигнал всім угорцям в Україні, – речник МЗС про блокування Орбаном вступу України в ЄС

Україна продовжує рух до членства в Європейському Союзі, однак процес гальмує політична позиція Будапешта. Блокування з боку уряду Віктора Орбана має політичний характер і не пов’язане з виконанням Україною критеріїв.

Про це повідомив речник МЗС Георгій Тихий в ексклюзивному інтервʼю 24 Каналу.

Дивіться також США проведуть з Угорщиною та Словаччиною перемовини щодо відмови від російського газу

Чому Угорщина блокує вступ України до ЄС?

Україна вже виконала необхідні кроки для початку переговорів про вступ до Європейського Союзу, однак формальне відкриття кластерів гальмує позиція Угорщини.

У Міністерстві закордонних справ наголошують: блокування не пов’язане з реальним станом реформ чи відповідністю критеріям ЄС.

"Єдина причина, чому кластери досі не відкриті, – це блокування з боку Угорщини. Воно політично вмотивоване", – пояснив Тихий.

У МЗС переконані, що вступ України до ЄС відповідає інтересам самої Угорщини, зокрема її національної громади, яка проживає в Україні. Угорська сторона постійно наголошує на необхідності захисту їхніх прав і турботи про них.

Найкращий спосіб подбати про угорську громаду в Україні – розблокувати вступ України до ЄС, щоб ці люди, етнічні угорці в Україні, отримали всі переваги життя в державі-члені Євросоюзу. Тому коли Орбан говорить про намір на десятиліття заблокувати вступ України, фактично це сигнал і угорцям в Україні,

– наголосив речник МЗС.

У зовнішньополітичному відомстві зазначають, що попри блокування, переговорний процес фактично триває. Україна разом із Євросоюзом опрацьовує кластери й проходить необхідні процедурні етапи неформально, щоб не втрачати час.

Тихий підкреслив, що Київ готується до різних сценаріїв, зокрема з урахуванням внутрішньополітичної ситуації в Угорщині. Водночас у МЗС переконані, що курс України на членство в ЄС є незворотним, а блокування може лише затягнути процес, але не зупинити його.

За словами речника, у Європі вже розуміють перспективу членства України та фактично готуються до цього на інституційному рівні.

Що відомо про системне блокування Орбаном євроінтеграції України?