Матимемо гарну домовленість, – Столтенберг про майбутнє рішення щодо вступу України в НАТО

У Вашингтоні 9 – 11 липня проходитиме Саміт НАТО. Втім, члени Альянсу уже обговорюють та вирішують багато питань щодо України, щоб озвучити свої рішення до його початку.

Відповідну заяву зробив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на спільній пресконференції з держсекретарем США Ентоні Блінкеном у Вашингтоні. Генсек впевнений у позитивних домовленостях щодо України.

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Рішення щодо членства України в НАТО буде до Саміту

Столтенберг під час конференції нагадав про погоджений Альянсом план щодо тренувань і допомоги Україні у безпековій галузі. Він також сподівається на оголошення нових пакетів військової підтримки.

Я впевнений, що ми також матимемо формулювання про те, що Україна стане членом Альянсу... Точні формулювання, про що саме ми домовимось, зараз обговорюються між членами НАТО, але я впевнений, що до саміту ми матимемо гарну домовленість про рішення,

– зазначив Столтенберг.

Він також переконаний, що чим сильнішою буде військова підтримка НАТО та чим надійнішими будуть довгострокові зобов'язання перед Україною, тим швидше закінчиться війна.