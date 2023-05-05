До саміту у Вільнюсі потрібні результати контрнаступу, – Романюк сказав, як це вплине на НАТО

У Вільнюсі у липні цього року відбудеться саміт країн НАТО. Члени альянсу очікують від України активних дій, щоб прийняти рішення про наше членство в НАТО.

Про це 24 Каналу розповів член Атлантичної ради, голова ГО "Україна в НАТО" Юрій Романюк. За його словами, є ряд факторів, які викликають занепокоєння у членів НАТО.

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Члени НАТО можуть прийняти рішення за 12 місяців

За його словами, на кожному саміті Україна отримує формальні відмовки щодо перспективи членства і жодної конкретики щодо термінів. Нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна розуміє не бажання приймати в альянс країну, яка перебуває у гарячій фазі війни, але вимагає конкретики щодо термінів після її завершення.

На думку Романюка, потрібно від 6 до 12 місяців, щоб національні парламенти країн-членів НАТО ратифікували вступ України після перемоги. Водночас є ряд пересторог, які не дають членам НАТО прийняти однозначне рішення.

Юрій Романюк про перспективи членства в НАТО на саміті у Вільнюсі: дивитись відео

"Вони ставлять питання, чи вистоїть Україна у цій війні. Тому, вони чекають її фінал, щоб лише потім зробити офіційне запрошення. Вони хвилюються, що якщо на липневому саміті вони запросять Україну в альянс, а Україна, як суверенна держава, припинить своє існування, то це виглядатиме безглуздо", – зазначив він.

Романюк вважає, що країни НАТО хочуть побачити реальні результати українського контрнаступу, визволення великої частини окупованих територій, щоб прийняти для себе рішення на саміті.

"4 квітня 2024 року буде 75 річниця з дня засування НАТО. Цьому буде присвячений саміт у Вашингтоні, який прийматиме президент Байден. Це станеться у розпал передвиборчої кампанії й він, безумовно, розраховує, що Україна до того часу здобуде перемогу. Саме на перемозі України і її вступі у НАТО він може будувати передвиборчу кампанію та обігнати республіканців", – додав він.

Україна вступає у НАТО