Тоді підтримає й решта країн: що є головною перепоною на шляху України до НАТО

Сім країн, за даними Politico, серед яких США й Німеччина, блокують запрошення України до НАТО. Очікувано, спротив чинять Угорщина і Словаччина, але з певних причин це роблять й декілька інших європейських країн.

Про це 24 Каналу сказав головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус, припустивши, що спонукає до цього Словенію, Іспанію та Бельгію.

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Чому Словенія та Іспанія проти України в НАТО

Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень вважає дивним присутність Словенії у цьому переліку. Не виключено, що там є певні проросійські сили, які пов'язані, зокрема з Сербією. І вони підштовхують керівництво Словенії не надавати "зелене світло" Україні.

Взагалі, якщо подумати так, то якби не Україна, невідомо, що було б зараз із НАТО,

– зауважив Ус.

Він нагадав, до 2022 року були запитання, чи НАТО взагалі потрібне. А після повномасштабного вторгнення стало зрозуміло, що Україна захищає західні цінності, зокрема й ті, на яких ґрунтується Північноатлантичний альянс. Тобто бачимо, що НАТО отримало друге дихання й завдяки Україні.

Щодо Іспанії, то, зауважив він, там також є певні проросійські погляди.

Яка позиція Бельгії щодо вступу України в НАТО

Він припускає, що Бельгія дуже орієнтується на Німеччину. Загалом є відчуття, що певні менші країни, орієнтуються на провідних гравців, а саме – США та Німеччину.

Щойно провідні гравці дають "зелене світло", всі інші одразу кажуть: "Добре, ми також знімаємо всі свої заперечення",

– заявив Ус.

Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень додав, що потрібно постійно підтримувати діалог з цими країнами та пояснювати їм усі плюси та мінуси.