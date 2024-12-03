Україна офіційно відмовилася від гарантій, що є замінниками членства в НАТО, – МЗС

Україна офіційно відмовилася від гарантій, що є замінниками членства нашої держави в НАТО. Лише вступ в Альянс дозволить боротися із шантажем Росії.

Також Захід отримав заклик відновити довіру до ідеї ядерного роззброєння. Про це заявило МЗС України у заяві з нагоди 30-річчя підписання Будапештського меморандуму, передає 24 Канал.

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Розбудова безпеки без урахування інтересів України провальна

30 річниця з часу підписання Меморандуму виповниться 5 грудня.

"Цей документ мав забезпечити Україні гарантії безпеки, суверенітету та територіальної цілісності в обмін на відмову від третього у світі за потенціалом ядерного арсеналу. Меморандум мав стати значним етапом у зміцненні глобального ядерного роззброєння та слугувати прикладом для інших держав у відмові від ядерної зброї", – йдеться у заяві.

Однак у 2014 році Росія, яка була одним з гарантів безпеки, знехтувала усім та напала на Україну.

Будапештський меморандум не зміг запобігти агресії Російської Федерації як держави, що володіє ядерною зброєю, проти України як держави, яка від свого ядерного арсеналу відмовилася; не були проведені навіть передбачені документом консультації, які Україна неодноразово намагалася ініціювати,

– зауважили у МЗС.

Грубі порушення Росією Будапештського меморандуму підірвали довіру до ідеї ядерного роззброєння – наразі різні країни намагаються створити чи розширити свої ядерні арсенали, що є небезпечним для всього світу.

У МЗС кажуть, що Будапештський меморандум має нагадувати державам євроатлантичної спільноти про те, що розбудова безпеки у Європі коштом інтересів України, а не з їх урахуванням, провальна.

Україна закликала виправити помилки та надати чіткі гарантії безпеки, які "відповідають її вагомому внеску у глобальне ядерне роззброєння та підтримання міжнародного миру та безпеки".

Реальна гарантія безпеки України – членство в НАТО

На тлі цього МЗС звернулося до США, Великої Британії, Франції, Китаю та всіх держав-учасниць Договору про нерозповсюдження ядерної зброї із закликом підтримати надання Україні дієвих гарантій безпеки.

Ми переконані, що єдиною такою реальною гарантією безпеки для України, а також стримувальним фактором для подальшої агресії Росії проти України та інших держав, є лише повноправне членство України в НАТО. Маючи за плечима гіркий досвід Будапештського меморандуму, ми не пристанемо на жодні альтернативи, сурогати чи замінники повноправного членства України в НАТО,

– йдеться в офіційній заяві МЗС.

Запрошення України до НАТО позбавить Кремля ілюзій щодо можливості перешкодити євроатлантичній інтеграції України.

Там також зауважили, що 30-річчя підписання Будапештського меморандуму – слушна нагода для кроку до приєднання України до Вашингтонського договору.