Намагаємося отримати для України гарантії безпеки на саміт НАТО у Вільнюсі, – Дуда

Польща підтримує Україну на шляху до членства в НАТО. Вона просуває питання гарантій безпеки для України від Альянсу.

Варшава хоче, аби їх надали перед літнім самітом НАТО у Вільнюсі. Про це під час спільної з Володимиром Зеленським пресконференції розповів президент Польщі Анджей Дуда, повідомляє 24 Канал.

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Польща хоче отримати гарантії безпеки для України

Дуда розповів, що Варшава намагається отримати додаткові гарантії безпеки для України.

Ми сьогодні намагаємося отримати для України на майбутній саміт НАТО у Вільнюсі, що буде найближчим часом, додаткові гарантії безпеки, які будуть зміцнювати мілітарний потенціал України, почуття безпеки українського суспільства, будуть також дуже сильною підтримкою українських воїнів у боротьбі з російським загарбником,

– зазначив польський лідер.

За його словами, Польща підтримує Україну на шляху до членства в НАТО.

"Сподіваємося, що такі гарантії нам вдасться для України здобути як вступ до майбутнього повного членства України в НАТО, в чому Польща весь час Україну рішуче підтримує", – підсумував Дуда.

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Україна буде безкомпромісною на шляху вступу в НАТО

Зеленський зауважив, що союзникам не потрібно шукати альтернативи вступу України до НАТО, адже на цьому шляху наша держава буде безкомпромісною.

Україна – країна тепла, дружня, але в цій війні – безкомпромісна в тому, що ми не віддамо нашу землю, свободу, наших дітей і не віддамо свою незалежність,

– заявив український лідер.

За його словами, Україна так само є безкомпромісною в дружбі. Наша держава вважає Польщу реальним другом – не лише союзником, а другом навіки.

Глава держави наголосив, що Дуда – теж безкомпромісний, коли підтримав Україну на шляху до ЄС. Наша країна отримала кандидатство завдяки багатьом партнерам, але передусім завдяки Польщі.

"Так само я хотів би сказати та передати всім нашим партнерам, які постійно шукають компроміси для України на шляху до НАТО, що і в цьому питанні Україна буде безкомпромісною. І я вдячний, що на цьому шляху з нами Польща", – підсумував президент.