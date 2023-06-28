Резніков підіймає ставки: міністр оборони назвав чіткі вимоги до саміту у Вільнюсі

Незабаром у столиці Литви, Вільнюсі, відбудеться саміт країн Північноатлантичного альянсу. Глава Міноборони нашої держави Олексій Резніков має чимало очікувань щодо цієї події.

Власне, саме 11 та 12 липня представники НАТО зустрінуться, аби, зокрема, обговорити питання безпеки та російсько-української війни. Водночас Резніков очікує, що Київ отримає запрошення на вступ до Блоку.

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Україна повинна стати членом НАТО

Як констатував посадовець, цей захід буде можливістю для країн-членів Північноатлантичного договору виправити помилку, яка була зроблена на саміті НАТО в Бухаресті ще у 2008 році.

Тоді Київ мав отримати план дій щодо членства в Альянсі (ПДЧ), однак цього не сталося через тиск Росії на Захід, зокрема Німеччину та Францію.

Ми реалісти та не вимагаємо неможливого. Тому наші очікування від Вільнюського саміту НАТО дуже реалістичні: отримати гарантію запрошення до НАТО після перемоги України у війні. Ми готові негайно підписати протокол про вступ, щоб розпочати процедуру ратифікації та остаточного приєднання,

– заявив український міністр.

Окрім того, він сказав, що саме в інтересах НАТО зміцнити свій східний фланг, адже, очевидно, що Росія нестиме загрозу в недалекому майбутньому.

НАТО: останні новини

Генсек Блоку Єнс Столтенберг констатував, що у НАТО готові у разі чого вести боротьбу з Білоруссю та Росією. З його слів зрозуміло, що в Альянсі не виключають, що диктатори цих країн можуть ухвалити рішення про напад на Альянс.

Президент України Володимир Зеленський констатував не так давно, що наша держава уже фактично є членом НАТО, хоча і юридично нам ще "потрібно вступити" в цю організацію. Як він наголосив, саме країнам Договору вигідно, аби ми стали членом НАТО.

Разом з тим сенатори США, демократ Річард Блументал і республіканець Ліндсі Грем, заявили, що якщо Росія застосує ядерну зброю в Україні, то це вважатимуть нападом на Північноатлантичний Альянс.

За словами Резнікова, абсолютна більшість українців, 83%, підтримує вступ нашої держави до Альянсу. Це рекордно високий показник за весь час нашої Незалежності.