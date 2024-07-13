Україна може отримати запрошення до НАТО у будь-який момент, – Стефанішина

Віцепрем’єрка Ольга Стефанішина заявила, що запрошення України до НАТО залишається актуальним і може бути надане в будь-який момент. Вона нагадала, що союзники на саміті у Вашингтоні підтвердили незворотний шлях України до Альянсу.

Віцепрем’єрка також наголосила на важливості закріплення цієї позиції. Зауважимо, що рішення країн-членів Альянсу суттєво відрізняється від попередніх заяв та надає чітке підтвердження намірів НАТО стосовно України.

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Коли Україну можуть запросити в НАТО на думку Стефанішиної

Стефанішина повідомила, що запрошення України до НАТО залишається на порядку денному Альянсу і може бути надане у будь-який момент.

Віцепрем’єрка зазначила, що у комюніке саміту союзники чітко зафіксували, що шлях України до НАТО є незворотним. Вона наголосила на важливості закріплення цієї позиції, попри складні переговори.

Разом з нашими друзями ми розуміли, наскільки важливим є закріпити, що майбутнє українців не може бути розмінною монетою у переговорах з агресором. Жодні погрози, виклики чи вибори не змінять того факту, що майбутнє України – в НАТО,

– зауважила Стефанішина.

Вона додала, що 32 країни НАТО погодилися з цією позицією, і будь-які зміни до цього рішення потребуватимуть загального консенсусу.

"Запрошення для України залишається на порядку денному і може бути надане у будь-який момент. Поки ми чекаємо цього моменту, Україна стає дедалі більш військово та політично інтегрованою з Альянсом", – зазначила віцепрем’єрка.

До слова, на комюніке саміту НАТО відреагував і міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Він заявив, що Україна не може очікувати ще 75 років і наголосив, що її вступ до Альянсу має відбутися раніше.