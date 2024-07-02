Україна може стати "оновленою Швецією" замість членства в НАТО, – The Hill

На липневому саміті у Вашингтоні НАТО не планує пропонувати Україні офіційного запрошення на членство. Питання про вступ не буде розглядатися, доки триває війна з Росією, щоб не втягувати Альянс в конфлікт.

Видання зазначає, що навіть після завершення війни перспективи членства залишаються невизначеними. Тому там пропонують альтернативу у вигляді "оновленої Швеції", яка передбачає тісну співпрацю з НАТО у сфері безпеки та оборони без формального членства.

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Які перспективи вступу України в НАТО

Запрошення України до НАТО означало б втягування Альянсу у прямий конфлікт з Росією, що наразі є неприйнятним.

Сумніви з приводу членства України не повинні дивувати. Брудний секрет НАТО полягає в тому, що з часів закінчення холодної війни в організацію не приймали країни, які потрібно було б захищати від російської агресії,

– пише видання.

Там додали, що дві хвилі розширення у 1999 і 2004 роках, припали на час, коли НАТО та Росія налагоджували свої відносини, тому до Альянсу були прийняті всі колишні члени Варшавського договору.

Балканські країни, які були прийняті в НАТО пізніше, були відокремлені від Росії іншими членами Альянсу. Хоч вони і були вразливими до втручання у внутрішні справи, але не до збройного нападу з боку Кремля, який би міг привести в дію зобов'язання НАТО щодо колективної оборони.

Варто зазначити, що Фінляндія і Швеція, яких прийняли не так давно, також не є винятком.

"Ці дві скандинавські держави володіють потужними збройними силами і мають тривалий досвід співпраці з НАТО. На відміну від інших нових членів, вони фактично зміцнили НАТО з моменту свого вступу. Замість того щоб захищати їх, НАТО, найімовірніше, звернеться до них по допомогу в захисті інших союзників", – зазначили в статті.

Яка може бути альтернативна членству України в НАТО

Замість членства видання пропонує Україні модель, схожу на шведську під час холодної війни. У той час вона була формально нейтральною країною, мала потужний оборонно-промисловий сектор і тісно співпрацювала зі США та іншими союзниками по НАТО.

На той час ця співпраця трималася в секреті, але СРСР, безсумнівно, знав про неї. І це знання слугувало потужним стримувальним фактором для військової агресії,

– наголосили в статті.

Для того, щоб Україна стала "оновленою Швецією" НАТО має збільшити підтримку у відновленні оборонно-промислового сектору України та навчанні її збройних сил, а також співпрацювати у сфері безпеки та розвідки. Для цього Альянс має гарантувати стабільний потік підтримки, щонайменше протягом наступного десятиліття.

Крім того, видання наголошує на важливості співробітництва в реформуванні економіки та політичної системи України відповідно до європейських стандартів.

Цей підхід може створити надійний фактор стримування Росії за межами НАТО.

"Але цього не станеться доти, доки НАТО живитиме ілюзії щодо членства і спокушатиме Україну домагатися цього", – зазначають у статті.

Видання закликає Альянс зосередитися на реалізації цієї альтернативної моделі, відмовившись від фантазій щодо членства України в НАТО.