Дуда сподівається, що Україну запросять у НАТО у 2025 році, але є умова

Шлях України до НАТО невідворотний, упевнений Дуда. Але важливо те, наскільки Альянс готовий бачити нашу державу в своїх лавах.

Також Дуда згадав зустріч із Зеленським і польський центр, де навчатимуться українські військові.

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Що сказав Дуда про вступ України в НАТО

Цей саміт запрошення, найімовірніше, не надішле. Але я сподіваюся, що це стане фактом на наступному саміті НАТО, який відбудеться в Гаазі,

– сказав польський президент перед початком засідання Євроатлантичної ради у Вашингтоні.

Мова про майбутній саміт НАТО у Гаазі 24 – 26 червня 2025 року.

За словами Дуди, дискусія стосується тільки термінів, коли Україна отримає формальне запрошення до НАТО. Про те, чи має Україна долучитися до Альянсу, вже не йдеться – це очевидно.

Ніхто ззовні не має права блокувати членство України в Альянсі. Українці мають самі обрати та вирішити, що вони належать до західної демократичної спільноти.

Але війна в нашій державі має закінчитися на момент прийняття до НАТО, інакше Альянс буде змушений долучитися до війни. А НАТО цього не хоче.

Раніше Єнс Столтенберг назвав п'ять кроків, які наблизять Україну до вступу в НАТО.