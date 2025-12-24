Укр Рус
24 грудня, 13:23
2

Україна не йде на вимогу відмовитися від членства в НАТО, – Зеленський

Юлія Харченко
Основні тези
  • Президент Зеленський заявив, що Україна не погоджується на відмову від членства в НАТО, яка була у попередньому плані завершення війни.
  • Зеленський наголосив, що рішення щодо вступу України до НАТО залежить від держав Альянсу, а не від домовленостей із Росією.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не погоджується на пункт про відмову від членства в НАТО, який містився у попередній 28-пунктній версії плану завершення війни. Він наголосив, що рішення щодо вступу України до Альянсу залежить від держав НАТО, а не від домовленостей із Росією.

Про це глава держава повідомив під час спілкування з журналістами, передає 24 Канал.

Що сказав Зеленський про вступ України до Альянсу?

За словами президента, вимога про відмову від членства у НАТО була частиною попереднього плану, проте Україна знайшла аргументи для її відхилення. 

Це угода сторін: Америка, Україна, Європа і Росія. На нашу думку, це вибір членів НАТО – мати Україну або ні. І наш вибір зроблений, 
– зазначив Зеленський.

Він також додав, що будь-які домовленості між НАТО і Росією щодо майбутнього України не будуть зобов’язувати Київ. 

Президент зазначив, що нинішній мирний план є драфтом і ще не погоджений усіма сторонами. Він пройшов еволюцію від початкових 28 пунктів до 20, і в ньому вже визначена логіка можливого завершення війни.

Чи готові в НАТО прийняти Україну?