Україна не йде на вимогу відмовитися від членства в НАТО, – Зеленський
- Президент Зеленський заявив, що Україна не погоджується на відмову від членства в НАТО, яка була у попередньому плані завершення війни.
- Зеленський наголосив, що рішення щодо вступу України до НАТО залежить від держав Альянсу, а не від домовленостей із Росією.
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не погоджується на пункт про відмову від членства в НАТО, який містився у попередній 28-пунктній версії плану завершення війни. Він наголосив, що рішення щодо вступу України до Альянсу залежить від держав НАТО, а не від домовленостей із Росією.
Про це глава держава повідомив під час спілкування з журналістами, передає 24 Канал.
Що сказав Зеленський про вступ України до Альянсу?
За словами президента, вимога про відмову від членства у НАТО була частиною попереднього плану, проте Україна знайшла аргументи для її відхилення.
Це угода сторін: Америка, Україна, Європа і Росія. На нашу думку, це вибір членів НАТО – мати Україну або ні. І наш вибір зроблений,
– зазначив Зеленський.
Він також додав, що будь-які домовленості між НАТО і Росією щодо майбутнього України не будуть зобов’язувати Київ.
Президент зазначив, що нинішній мирний план є драфтом і ще не погоджений усіма сторонами. Він пройшов еволюцію від початкових 28 пунктів до 20, і в ньому вже визначена логіка можливого завершення війни.
Чи готові в НАТО прийняти Україну?
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що кілька країн блокуватимуть вступ України до НАТО. Рютте зазначив, що серед країн, які можуть блокувати вступ, є Угорщина, США і Словаччина.
Зеленський заявив, що США відкрито не підтримують вступ України до НАТО. За словами президента, Україні не давали запрошення в НАТО раніше, не давали конкретики, і ця позиція не змінилася.
Глава МЗС Росії Сергій Лавров казав, що США нібито зобов'язалися не брати Україну в НАТО. Також, за словами російського міністра, американці буцімто "зрозуміли російську позицію" щодо конфлікту.