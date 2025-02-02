Не Росія: Зеленський відповів, хто має вирішувати, чи ставати Україні членом НАТО

Володимир Зеленський зазначив, що Росія не має права вирішувати, чи бути Україні в НАТО, або ж ні. Це питання можуть розв'язувати лише Сполучені Штати.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова президента України в інтерв'ю для Associated Press.

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Що сказав Зеленський про США та рішення щодо України в НАТО

Володимир Зеленський зазначив, що членство України в НАТО може стати великою перемогою для президента США Дональда Трампа, а також і для інших союзників нашої держави також.

Тому мені здається, що це переможна стратегія (членство України в НАТО – 24 Канал) із "найдешевших". Або інші гарантії безпеки, а це – сильніша армія України, ніж є зараз,

– підкреслив український глава.

Зокрема, президент зазначив, що мовиться і про забезпечення екіпіруванням людей, і про зброю, і про відповідні типи ракет. На думку Зеленського, все це повинно бути на території України, і у разі чого, все це повинно бути застосовано проти ворога.

До слова, раніше заступник глави російського МЗС Алєксандр Грушко заявив, що ключовою вимогою для припинення війни в Україні є повна заборона на членство України в НАТО. На це речник українського міністерства закордонних справ Георгій Тихий відповів, що Москві не давали слова щодо цього питання.