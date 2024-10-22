Скепсис є, але він м'якший, – Зеленський про позицію Німеччини щодо запрошення України в НАТО

Володимир Зеленський вважає, що Берлін пом'якшив свій скепсис щодо вступу України до Північноатлантичного Альянсу.

Про це президент Володимир Зеленський розповів на зустрічі із журналістами у понеділок, 21 жовтня, інформує 24 Канал.

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Позиція Німеччини щодо запрошення України в НАТО

Президент України назвав фактом те, що німецька сторона має скепсис щодо вступу України в НАТО. Водночас, як він зауважив, "їхня оцінка більш м'яка, ніж вона була раніше".

Але щодо запрошення зараз, про яке я вам говорю, вони бояться тематики НАТО – Німеччина, що стосується реакції Росії. Саме так. Тому я вважаю, що на їхню думку матиме вплив більший союз,

– зазначив президент.

На думку Зеленського, зміна позиції Німеччини залежить від США. "Вважаємо, що у них йде консолідація думок щодо НАТО, і це має вплив ще, наприклад, на Угорщину і Словаччину", – додав лідер держави.

"Після виборів сподіваємося на більш позитивну реакцію США. Не через зміну президента, а просто тому, що фокус, увага у Сполучених Штатів зараз на вибори, і я вважаю, що в будь-якому разі будь-які різкі заяви з боку США сьогодні, напевно, недоречні або мають виклики. Вважаю, вони не хочуть зайвих ризиків", – сказав Зеленський.