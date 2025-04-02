Литва вірить у вступ України до ЄС до 2030 року, – глава МЗС
- Міністр закордонних справ Литви Кястутас Будріс заявив, що Україна може стати членом ЄС до 1 січня 2030 року.
- Для досягнення мети Україні потрібно виконати значний обсяг роботи, що включає реформи та мобілізацію ресурсів, особливо під час війни.
Міністр закордонних справ Литви Кястутас Будріс заявив, що Україна може стати членом Європейського Союзу в осяжному майбутньому. Це може статися до 1 січня 2030 року.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Кястутаса Будріса під час конференції "Вступ України до ЄС: вибір зроблено, питання часу".
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У Литві бачать перспективи вступу України до ЄС
Очільник МЗС Литви Кястутас Будріс наголосив, що термін вступу України до ЄС до 2030 року є цілком реалістичним.
Ми віримо, що членство України в ЄС цілком досяжне. Дуже конкретна дата, яку згадував мій президент, – це не просто ідея. Ми впевнені, що можемо зробити так, аби 1 січня 2030 року Україна стала членом ЄС,
– зазначив міністр.
Водночас він підкреслив, що для досягнення цієї мети Україна має виконати значний обсяг роботи. Глава МЗС Литви також наголосив, що Україна докладає багато зусиль для вступу до Євросоюзу, а також показує мотивацію не тільки людей, які безпосередньо працюють над цим в урядових установах, а й суспільства.
“Ми розуміємо, що це складний процес, і робити це під час війни - надзвичайно складно. Це потребуватиме мобілізації ресурсів, політичної волі. Це буде справжня історія, яку можна буде розповісти в майбутньому і навчити інших, коли ви пройдете через це", – сказав Будріс.
Раніше президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявляла, що Україна може стати членом ЄС до 2030 року, якщо втілюватиме реформи з поточною швидкістю і якістю, як зараз.