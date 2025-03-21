"Буфером" стала б Угорщина, – МЗС різко відреагувало на цинічну заяву угорського міністра

Напередодні угорський міністр зробив цинічну заяву щодо вступу України до ЄС, мовляв, Будапешт не бачить у цьому необхідності. Ба більше, виступає за "буферну зону" між Росією та Європою. У Міністерстві закордонних справ різко відреагували.

Речник МЗС закликав Угорщину сприяти досягненню справедливого миру в Україні й утриматися від недружніх заяв. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на брифінг Георгія Тихого.

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Реакція МЗС на заяву міністра Угорщини про "буферну зону"

Георгій Тихий наголосив, Україна ніколи не була, не є і не буде ніякою "буферною зоною".

Я можу також сказати угорському міністру, який заявив про "буфер", що якби Україна, не дай боже, відмовилася від боротьби, то Угорщина стала б "буфером",

– підкреслив речник МЗС.

Додав, не в інтересах Угорщини ставати якимось "буфером" між кимось. МЗС України закликає допомагати, сприяти мирному процесу.

А не вдаватись до провокацій, роз'єднувати Європейський Союз і, зокрема, робити заяви, які не дружні й не відповідають потенціалу відносин між двома нашими народами,

– акцентував Тихий.

Підкреслив, європейська безпека є неподільною. Тож угорській стороні теж треба розуміти, що наша безпека – це і їхня безпека.