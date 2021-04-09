Вступ України в ЄС і НАТО варто розглянути на всеукраїнському референдумі, – Стефанчук

Руслан Стефанчук переконаний, що питання входження України до Євросоюзу та НАТО необхідно винести на всеукраїнський референдум. За словами політика, інститут референдуму варто використовувати для великих внутрішніх перемог.
Джерело:Верховна Рада
Перший заступник Верховної Ради Руслан Стефанчук назвав референдуми інструментом великих об'єднавчих справ.
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Я б хотів, щоб інститут референдуму використовувався для великих об'єднавчих справ, для великих внутрішніх перемог. Мені здається, що такими питаннями мали б бути входження України до ЄС, входження України до НАТО,
– заявив Стефанчук.
За словами першого заступника Ради, референдуми не можна проводити щодня, адже вони є дуже дорогими та вартісними.
Один референдум коштує приблизно 3 мільярди гривень. Ініціатори референдумів мають відчути свою відповідальність.
Що ще сказав Стефанчук
- Під час референдумів можна розглядати питання зміни території. Однак у законі про всеукраїнський референдум мовиться: можна розглядати лише питання збільшення території. Водночас Україна нізащо не дозволить легітимно зменшити свої території.
- Ані Президент, ані Верховна Рада, ані Кабінет Міністрів не мають диктувати людям, які питання варто виносити на референдум.
- Щоб ініціювати винесення на референдум певного питання, люди мають утворити ініціативну групу. Її завданням буде зібрати 3 мільйони підписів. Якщо питання відповідає вимогам закону, його можуть винести на референдум.