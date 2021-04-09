Вступ України в ЄС і НАТО варто розглянути на всеукраїнському референдумі, – Стефанчук

Руслан Стефанчук переконаний, що питання входження України до Євросоюзу та НАТО необхідно винести на всеукраїнський референдум. За словами політика, інститут референдуму варто використовувати для великих внутрішніх перемог.

Перший заступник Верховної Ради Руслан Стефанчук назвав референдуми інструментом великих об'єднавчих справ.

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Я б хотів, щоб інститут референдуму використовувався для великих об'єднавчих справ, для великих внутрішніх перемог. Мені здається, що такими питаннями мали б бути входження України до ЄС, входження України до НАТО,

– заявив Стефанчук.

За словами першого заступника Ради, референдуми не можна проводити щодня, адже вони є дуже дорогими та вартісними.

Один референдум коштує приблизно 3 мільярди гривень. Ініціатори референдумів мають відчути свою відповідальність.

Що ще сказав Стефанчук

Під час референдумів можна розглядати питання зміни території. Однак у законі про всеукраїнський референдум мовиться: можна розглядати лише питання збільшення території. Водночас Україна нізащо не дозволить легітимно зменшити свої території.

Ані Президент, ані Верховна Рада, ані Кабінет Міністрів не мають диктувати людям, які питання варто виносити на референдум.

Щоб ініціювати винесення на референдум певного питання, люди мають утворити ініціативну групу. Її завданням буде зібрати 3 мільйони підписів. Якщо питання відповідає вимогам закону, його можуть винести на референдум.