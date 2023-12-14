Як вдалося ухвалити історичне для України рішення про вступ у ЄС без Орбана: пояснює чиновник

Вечір четверга 14 грудня для українців дуже емоційний. Після неперервних і виснажливих ракетних атак з боку Росії нас захлеснули приємні емоції: стало відомо, що Україну все ж готові бачити у ЄС. І це дуже символічно, бо наше майбутнє – у сім'ї європейських народів.

Утім, під час голосування за відкриття переговорів про вступ України до ЄС зал залишив Віктор Орбан. Журналісти "Радіо Свободи" запитали єврочиновника, як же удалося проголосувати без Орбана і чи законним тоді є ухвалене рішення.

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Єврорада голосувала без Орбана

Орбана під час голосування не було. Рішення ухвалили 26 лідерів. Орбан міг делегувати когось замість себе, щоб заблокувати рішення, але він цього не зробив. Ухвалене рішення є абсолютно законним з точки зору процедури. Орбан мав сто варіантів заблокувати початок перегорів, але він цього не зробив – ні сам, ні через когось ним делегованого, а просто залишив раніше зал. Рішення цілком легітимне щодо початку переговорів,

– пояснив представник ЄС.

Чому Орбан пішов

Таким чином він намагався показати свою незгоду з рішенням інших країн – членів ЄС. Мовляв, не хоче долучатися до їхніх дій, які, на його думку, є ірраціональними.

А у своєму фейсбуці Орбан написав буквально так: "Членство України в ЄС – це погане рішення. Угорщина не хоче бути частиною цього поганого рішення!"

Влада України вітає громадян із історичним рішенням і дякує Європі

Володимир Зеленський присвятив декілька дописів цій події. У першому він назвав цей крок перемогою України та вказав, що такі дії надихають і мотивують. У другому, більш розлогому, подякував усім причетним і привітав Маю Санду – адже разом із нашою державою у ЄС готові бачити і Молдову.

Денис Шмигаль сказав, що попереду ще багато роботи, але українці єдині та швидко її зроблять. Прем'єр упевнений, що наша країна буде у Євросоюзі.

За правилами, Орбан мав залишити замість себе представника від Угорщини. Але не зробив цього.