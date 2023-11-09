Не обов'язково 2030 рік, – Подоляк пояснив, що може пришвидшити вступ України до ЄС

Єврокомісія рекомендувала почати переговори з Україною про вступ до ЄС. Високопосадовці уже заявляли, що приєднання нашої держави до Євросоюзу може відбутися до 2030 року, якщо будуть виконані всі необхідні умови.

Однак радник голови ОПУ Михайло Подоляк в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповів, що вважає геть інакше. Адже швидкість інтеграції України до Європейського Союзу залежатиме від кількох речей.

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Що може наблизити вступ України в ЄС

"Я нагадаю слова Урсули фон дер Ляєн, що вступ України не обов'язково розтягнеться до 2030 року. Оскільки багато чого залежить від фіналу війни. Тоді багато процесів буде пришвидшено", – сказав радник голови ОПУ.

Україна має наснагу виграти війну в Росії та знищити "велику імперію" – це дозволить прискорити рішення щодо майбутнього нашої держави. Зокрема, простіше буде вести переговорні процеси з національними урядами низки країн.

Я не сумніваюся, що Україна зробить це швидко та ефектно й матиме більш конкурентну державу, адаптовану для боротьби на глобальному чи європейському економічному ринку. Чому? Після війни ми захочемо довести лідерство, домінувати та ефективно конкурувати,

– пояснив Подоляк.

За його словами, наша країна дасть "друге дихання" і Європейському Союзу загалом. Тому що, коли певний союз заростає бюрократією і стає дедалі повільніше ухвалювати рішення, тоді приходить така держава як Україна, яка хоче довести своє лідерство, і все змінюється. Україна зможе переписати кінець історії на початок історії.

Що означає рекомендація Єврокомісії

Аби краще зрозуміти рішення Європейської комісії щодо можливості розпочати політичну процедуру під назвою "переговори" потрібно розставити акценти.

Подоляк виділив три фундаментальні напрямки, що означає це рішення:

Абсолютне визнання суб'єктності України після 32 років незалежності. Визнання України державою, яка не має жодного відношення до Росії чи пострадянського простору. Тобто Україна визнана як європейський народ, який синхронізований у цінностях з європейськими спільнотами. Адже Україна та Росія – це не "братські народи", у нас зовсім різні цінності. Фіксація майбутнього України. Перед нами більше не стоять питання: а заради чого все це? Де ми будемо завтра? Заради чого ми сьогодні тут знаходимося? Де будуть наші діти і як вони будуть жити? Тобто Україна більше не перебуває в хаосі. Переформатування інституції Європейського Союзу через Україну. Вони будуть більш адаптовані до сучасного світу безпекових та економічних правил. Тобто Україна переформатовує можливості, у яких житимуть українці після війни. Україна переформатовує епоху нестабільності та смути, у якій сьогодні перебуває світ.

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Двері у Євросоюз для України відчинені

За словами Подоляка, Київ наразі виконав усі вимоги для того, аби Єврокомісія радила розпочати переговори про вступ України до Європейського Союзу.

Однак нашій державі потрібно провести також інші реформи: закон про лобізм, закон про збільшення штату працівників антикорупційних органів і так далі.

Зауважимо, якщо Україна прагне стати членом ЄС, то повинна створити для цього максимально конкурентну державу, яка відповідатиме принциповим моментам конкуренції саме у Євросоюзі.

Я бачу зміну в мисленні політичних еліт країн наших партнерів. Вони інакше сприймають Росію, інакше сприймають Україну, інакше сприймають ці процеси. Це не те, що було до початку повномасштабного вторгнення. Завдяки цьому запускаються бюрократичні механізми у цих країнах, і коли вони вже запущені, то тоді їх неможливо зупинити,

– підсумував Михайло Подоляк.

Західні політичні еліти зайшли у колію "Україна буде невіддільною частиною єдиного економічно-європейського простору". Це зовсім не нагадує минулі обіцянки, коли на словах для нас були "відчинені двері", а на ділі "на цих дверях висіло скло". Наразі все інакше. Нам відкрито говорять, що "двері відчинені" та "Україна у них точно заходить".

Що відомо про вступ України до ЄС