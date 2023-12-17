Європа показала єдність, – політолог про рішення почати перемовини з Україною

Під час саміту Європейського Союзу 14 – 15 грудня лідери країн ухвалили рішення розпочати переговори з Україною щодо вступу в ЄС. Таку пропозицію підтримали всі, хто був присутній. Перед голосуванням прем'єр Угорщини Віктор Орбан вийшов покинув залу.

Треба відзначити, як добре проявилося європейське лідерство, зокрема деякі політики. Про це 24 Каналу розповів політолог Микола Давидюк, додавши, що мовиться про канцлера Німеччини Олафа Шольца, президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн, прем'єра Нідерландів Марка Рютте, який напередодні саміту навіть сказав, що готовий серйозно говорити з Орбаном.

Дивіться також Це увійде в історію: Кулеба пояснив, як Шольц заслужив на величезну повагу українців

Європа показала єдність

Важливою також була роль голови Європейської ради Шарля Мішеля, який провів надзвичайно велику роботу. Відтак у відповідальний день всі ми побачили силу Європи.

Європа показала те, що може бути єдиною та готова протистояти Владіміру Путіну. Було дуже приємно бачити таку гарну роботу, в центрі якої була Україна,

– наголосив Микола Давидюк.

З погляду рівня політичної свідомості та культури європейські лідери продемонстрували максимум. Якщо далі ми будемо рухатися у такому темпі, то маємо шанс сподіватися, що нам вдасться вступити в ЄС значно швидше, ніж це прогнозують сьогодні.

Під час саміту Віктор Орбан очікувано погрожував тим, що блокуватиме рішення про членство України, а також про виділення допомоги нашій державі. Однак йому сказали, що варто почекати до саміту в січні 2024 року, а вже там лідери ЄС зроблять все можливе, щоб Україна отримала гроші.

"Угорщина не є центром ЄС. Центром є лідерство, єдність та великі економіки. Угорщина точно не славиться великою економікою. Щобільше, це була гра не Орбана з Європейським Союзом. Це Путін руками Орбана показував такі речі. Тому дуже хочеться сказати "дякую", бо ми побачили дуже потужну політичну єдність", – підкреслив Давидюк.

З Україною почали переговори про членство в ЄС