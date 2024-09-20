Хто кого запросить на вечерю: Стефанішина публічно побилася об заклад із журналістом

На конференції, присвяченій питанням розширення Євросоюзу, Ольга Стефанішина посперечалася з журналістом Рікардом Джозвяком щодо термінів вступу України до ЄС. Медійник запропонував віцепрем'єрці укласти парі, і та погодилася.

Так, на конференції Accession Exchange Forum Ольга Стефанішина висловила впевненість, що вступ України до ЄС і НАТО відбудеться до 2030 року. Водночас редактор "Радіо Свобода", який модерував дискусію, припустив, що це не реально.

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На що заклалися політикиня і журналіст

Опісля сторони домовилися про парі. Рікард Джозвяк вирішив зафіксувати навіть менш амбітну мету – 2040 рік. Якщо до цього року Україна стане членом ЄС, він запросить Стефанішину на вечерю у Брюсселі. Якщо ж переговори та ратифікація затягуються довше, Стефанішина запрошує Джозвяка на вечерю в Одесі.

Команда віцепрем’єрки зафіксувала домовленість на відео, яке пообіцяла оприлюднити.

До слова, пані посол ЄС в Україні Катаріна Матернова теж вважає, що Україна може вступити до Євросоюзу до 2030 року.